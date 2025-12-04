Los empleados públicos de Calp le ganan la "pelea" al ayuntamiento: derecho a la carrera profesional y mejoras salariales
El juzgado le da la razón a CC OO y obliga al consistorio a mejorar las condiciones de los trabajadores con efectos retroactivos de marzo de 2024
El Juzgado de lo contencioso-administrativo de Alicante ha estimado el recurso contencioso-administrativo presentado por Comisiones Obreras (CC OO) contra el Ayuntamiento de Calp. Ahora el consistorio tiene un plazo de seis meses para aprobar la Carrera Horizontal Profesional (CHP) para todas y todos los empleados públicos con efectos retroactivos desde la solicitud por registro de entrada hecha por el responsable de la Sección Sindical de CC OO en el consistorio, Pablo Terrones, con fecha 26 de marzo del 2024.
La sentencia reconoce a CC OO el derecho a la efectividad de la CHP de todos los empleados públicos tal y como recoge el TREBEP (Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público). Ahora hay que redactar un reglamento propio para el consistorio calpino con el que se establezca el sistema de grados de desarrollo profesional, la regularización de los requisitos, formas de acceso a cada uno de los grados, así como las retribuciones asignadas a los mismos, tal y como exige el artículo 117.2 de la Ley de la FPV (Función Pública Valenciana).
Esta sentencia, según el responsable de la Sección Sindical de CCOO, Pablo Terrones, representa una victoria muy significativa para todos los empleados públicos del Ayuntamiento de Calp, que verán por fin reconocido su esfuerzo y dedicación.
El Ayuntamiento de Calp se une a los de Benissa, Teulada, Gata, Xàbia y Dénia que ya han puesto en marcha su CHP. Pero hay una diferencia importante. En estos últimos ayuntamientos no se ha llegado a la vía judicial. El reglamento se ha redactado negociándolo con los representantes legales de los trabajadores. En cambio, a los trabajadores sí les ha tocado litigar en Calp.
