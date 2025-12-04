El histórico Chorroll de Xàbia, "enjaulado"
Envuelven con un andamio el pesquero e inician en la rotonda trabajos propios de un astillero
Trabajos de astillero en una rotonda. Es lo que tiene colocar un gran pesquero de 24 metros de eslora, 7 de manga y otros 7 de puntal en una gran avenida. Estas tareas de restauración están a la vista de todos. Y sorprende el gran andamio. Los hierros "enjaulan" al indómito Chorroll, un histórico barco de Xàbia.
El pesquero pedía una reparación a gritos. Estaba muy deteriorado. Los barraganetes y las cuadernas estaban desportillados. La embarcación comenzaba a descuadernarse. La pintura había saltado. El Chorroll, un gigante elemento decorativo colocado hace más de dos décadas en un jardincillo (anexo a una rotonda) en la avenida del Port, daba más pena que otra cosa.
Ahora se ha iniciado su restauración. El ayuntamiento ha adjudicado los trabajos a la empresa dianense Marina Dénia Inoxproyect, S. L. Fue la única que se presentó a la licitación. Se ha quedado el contrato que el ayuntamiento sacó a concurso por 63.000 euros. La rebaja ofertada por la empresa ha sido de cuatro euros.
Dos meses de labores de reparación
Los operarios han empezado hoy a montar el andamio. El pesquero está rodeado de hierros. Los trabajos durarán dos meses. Se utilizará madera de pino para sustituir las cuadernas rotas. El cinto de cubierta se pintará ahora de azul. Se le quiere dar un aire todavía más marinero a una histórica embarcación de Xàbia.
