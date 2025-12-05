El CEIP Santa María Magdalena de Benitatxell recauda 2.500 euros para Payasospital en su carrera solidaria anual
El jueves, las calles del centro urbano de Benitatxell se convirtieron en un circuito de carreras en el que se aunó el deporte, la solidaridad, la familia y la música
Los más pequeños y pequeñas de El Poble Nou de Benitatxell conocen bien el significado de la solidaridad. El alumnado del CEIP Santa María Magdalena lleva cuatro años recaudando fondos para distintas causas a través de su carrera solidaria, y este año han querido destinar sus beneficios a Payasospital.
Payasospital es una asociación sin ánimo de lucro que realiza programas de intervención, con payasos y payasas profesionales, en los servicios pediátricos de los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana. Los artistas realizan actuaciones adaptadas a la situación de cada uno de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados, en coordinación con el personal médico y asistencial.
El jueves, las calles del centro urbano de Benitatxell se convirtieron en un circuito de carreras en el que se aunó el deporte, la solidaridad, la familia y la música. Y, como en todas las ediciones, el éxito estuvo asegurado: lograron recaudar 2.500 euros.
Con diferentes recorridos según las edades, en la prueba participaron todos los cursos del centro, desde Infantil hasta Sexto de Primaria, así como el profesorado y los familiares de los niños y niñas.
Toda la escuela, implicada
Tanto la dirección del centro como la concejalía de Educación e Infancia, a cargo de Jorge Pascual, agradecieron a todos los participantes y sus familias su contribución en esta gran causa, y reconocieron también la colaboración de la Policía Local y Protección Civil.
A lo largo de los últimos años, la escuela ha colaborado con el colegio Blasco Ibáñez de Algemesí afectado por la dana de octubre de 2024, las asociaciones CPEE Gargasindi y Condenados al Bordillo (2023) y Uno entre cien mil (2022).
