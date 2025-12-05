El CEIP Santa María Magdalena de Benitatxell recauda 2.500 euros para Payasospital en su carrera solidaria anual

Los más pequeños y pequeñas de El Poble Nou de Benitatxell conocen bien el significado de la solidaridad. El alumnado del CEIP Santa María Magdalena lleva cuatro años recaudando fondos para distintas causas a través de su carrera solidaria, y este año han querido destinar sus beneficios a Payasospital.

Payasospital es una asociación sin ánimo de lucro que realiza programas de intervención, con payasos y payasas profesionales, en los servicios pediátricos de los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana. Los artistas realizan actuaciones adaptadas a la situación de cada uno de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados, en coordinación con el personal médico y asistencial.

Diversión y solidaridad en Benitatxell / Levante-EMV

El jueves, las calles del centro urbano de Benitatxell se convirtieron en un circuito de carreras en el que se aunó el deporte, la solidaridad, la familia y la música. Y, como en todas las ediciones, el éxito estuvo asegurado: lograron recaudar 2.500 euros.

La ONG Payasospital / Levante-EMV

Con diferentes recorridos según las edades, en la prueba participaron todos los cursos del centro, desde Infantil hasta Sexto de Primaria, así como el profesorado y los familiares de los niños y niñas.

Toda la escuela, implicada

Tanto la dirección del centro como la concejalía de Educación e Infancia, a cargo de Jorge Pascual, agradecieron a todos los participantes y sus familias su contribución en esta gran causa, y reconocieron también la colaboración de la Policía Local y Protección Civil.

A lo largo de los últimos años, la escuela ha colaborado con el colegio Blasco Ibáñez de Algemesí afectado por la dana de octubre de 2024, las asociaciones CPEE Gargasindi y Condenados al Bordillo (2023) y Uno entre cien mil (2022).