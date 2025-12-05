Els policies de Pedreguer, entre els homenatjats per Paiporta per la seua ajuda a la dana
"Els nostres policies, un cop més, van mostrar la cara solidària de tot el poble i van respondre amb vocació, compromís i entrega a una situació extraordinària i enormement tràgica"
Paiporta, un dels pobles devastats per la dana d'octubre del 2024, ha homenatjat la Policia Local de Pedreguer per la seua participació en el desplegament d'emergència i de socors establert els dies posteriors a la dramàtica riuada que va assolar diversos municipis de la província de València. Tant el Cap de la Policia Local com vuit agents més es van integrar en el reforç en els dies posteriors a la riuada que va assolar diversos municipis de la província. Avui, 13 mesos després, l'Ajuntament de Paiporta reconeix i homenatja el seu gest en un acte oficial al qual també va ser convidat l'alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús Peris, que va acompanyar el cap de la Policia Local, Francisco Morell, i els vuit agents que van actuar com a reforç a Paiporta.
L'alcalde ha agraït el gest de l'Ajuntament de Paiporta amb els agents que, de manera voluntària, es van oferir a col·laborar amb els seus companys d'aquest municipi en "els pitjors moments possibles. Els nostres policies, un cop més, van mostrar la cara solidària de tot Pedreguer i van respondre amb vocació, compromís i entrega a una situació extraordinària, enormement tràgica i on la suma de totes les voluntats era necessària com ho continua sent avui per poder superar-la”.
"Fortalesa i sentit ètic"
Ferrús va recordar que tot el municipi es va bolcar a l'ajuda als afectats per la dana durant els dies posteriors a la tragèdia, tant joves voluntaris, com empreses privades, col·lectius i entitats socials. "Pedreguer es va unir com sempre fa en un, cosa que demostra que la nostra societat està forta, cohesionada i unida en allò important. Un senyal de la nostra fortalesa i el nostre sentit ètic del deure amb els altres que ens ha d'omplir d'orgull", ha apuntat. De fet, el voluntariat de Pedreguer va ser guardonat el 29 de novembre passat amb el Premi d'Honor Vila de Pedreguer al mèrit solidari.
En termes semblants es va expressar el Cap de Policia Local, que va recordar que els agents de Pedreguer també van col·laborar de manera desinteressada amb altres municipis afectats. "Tot Pedreguer pot estar molt orgullós de la resposta que va donar el nostre municipi, i de la solidaritat dels col·lectius i empreses mostrada en aquests moments. També els nostres agents de la Policia Local, així com la resta de treballadors municipals i Protecció Civil, que van mostrar què són capaços de fer en les pitjors situacions", ha afegit.
- Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
- Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
- Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
- El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
- Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
- Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
- Asaltan una joyería de Xàbia y atacan a su dueña de 77 años: 'Me han destrozado; me han robado el trabajo de toda una vida
- A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange