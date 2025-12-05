Els hiverns del xiquet Enric Valor en les Rotes de Dénia: L’Aiguadolç es retroba amb l’escriptor de Castalla quaranta anys després
La magnífica revista literària de l’IECMA emfatitza la transcendència de l'autor de les “Rondalles Valencianes” amb un dossier titulat “Un valor per a l'eternitat”
A Castalla, a l’hivern, fa un fred que talla. El xiquet Enric Valor i la seua família fugíem de la gelor i passaven temporades a un xaletet de les Rotes de Dénia. La relació amb Dénia venia de lluny. Sa mare, Dolors Vives, va nàixer a Castalla quasi de casualitat. Els avis materns vivien a Dénia. Estaven emparentats amb mossén Roc Chabàs, el qual va ser confessor de la mare de l’autor. Enric Valor sabia molt bé de què parlava quan, en “La mare dels peixos”, va descriure el “crestall enlairat del Montgó”, “els penya-segats de color mel del cap de Sant Antoni” i “la llunyana cala de Granadella, que és un recés profund i bellíssim, silenciós i solitari, endinsat entre dues altes i escarpades moles on xisclen els esparvers i les gavines”.
L’Aiguadolç, la revista de literatura de l’IECMA (Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta), és un brollador inesgotable. El primer número va eixir en la tardor de 1985. Va incloure una entrevista que a l'escriptor de Castalla li va fer Tomàs Llopis, impulsor al costat d'Antoni Prats i Carles Mulet d'aquesta excel·lent revista. L'Aiguadolç no ix de tard en tard, sinó de tardor en tardor. Sempre puntual.
Ara, quaranta anys després, la revista es retroba amb Enric Valor. El dossier l'ha coordinat Vicent Brotons. Es titula “Un Enric Valor per a l’eternitat”. Al·ludix a la novel·la “Habitatge per a l’eternitat” que l’autor no va arribar a concloure. Es va presentar este dijous a la biblioteca Juan Chabás de Dénia.
El dossier recupera l'entrevista que va realitzar Tomàs Llopis, així com articles de Vicent Brotons, Òscar Pérez Silvestre,Emili Casanova, Maria Conca, Maria-Lluïsa Gea-Valor, Francesc Gisbert, Jordi Raül Verdú, Francesc Felipe Campillo, Àlvar Peris i Blanes, Soraya Bernabeu Sempere, Pepa Guardiola, Assumpta Mira i Esteve i Rosa Mira i Esteve. El dossier es fa ressò de l’activitat periodística, lingüística i literària de l’autor, incloses les traduccions que s’han fet de la seua obra, i la seua activitat cívica i de compromís amb la llengua, la història i la cultura del País Valencià.
Ressenyes i poemes d'autors bascos
A més a més, L’Aiguadolç acull també les seccions habituals dedicades a la comarca, aquesta vegada sobre els Encontres a Beniarbeig, per Rafa Gomar; les ressenyes dels llibres d’autors comarcals més reeixits, i una mostra de dos poetes bascos, Felipe Juaristi i Juan Ramon Makuso, la traducció al valencià dels quals ha estat a càrrec de Manel Rodríguez-Castelló que recentment ha estat guardonat amb el premi de traducció Etxepare-Laboral Kutxa que guardona les millors traduccions a altres llengües de llibres escrits en basc.
A la presentació van intervindre la presidenta de l’IECMA, Rosa Seser; Vicent Brotons, coordinador del dossier dedicat a Enric Valor, Antoni Prats i Juli Capilla, codirectors de la revista. L’any vinent es presentarà a Castalla, Ontinyent, Cocentaina, Alacant i València.
