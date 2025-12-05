El joven de Dénia Jon Walthon Pastor, primer premio en el concurso estatal "Vivir, sentir y contar la democracia: España 50 años de libertad"

Una perspectiva sincera, cercana, una perspectiva de memoria familiar que trasciende y abraza un periodo de 50 años y permite entender uno de los momentos más complejos de la historia de España. Jon Walthon Pastor, un joven estudiante de Dénia de 16 años, ha realizado una investigación magnífica. Y ha logrado un galardón de ámbito estatal de gran importancia.

La sede del Ministerio de Educación en Madrid acogió este jueves la entrega de los premios nacionales del concurso "Vivir, sentir y contar la democracia: España 50 años de libertad", un certamen que invita a reflexionar sobre medio siglo de libertades en nuestro país.

Jon Walthon Pastor fue galardonado con el Primer Premio en la modalidad de investigación histórica, en reconocimiento a un trabajo que trasciende el dato académico para adentrarse en la memoria viva. El acto, presidido por el Subsecretario del Ministerio de Educación, destacó la excelencia y la profundidad de su investigación.

Un momento de la entrega del galardón / Levante-EMV

El proyecto ganador teje un hilo conductor a través de tres figuras clave en su vida, representando distintas etapas de la historia reciente de España. La herencia política la encarna su bisabuelo, Jaime Sendra, quien fue alcalde de Dénia. La resistencia y la fe la representan su abuelo, Jorge Pastor Mut, pastor evangélico, cuya vida ofrece la perspectiva de las minorías religiosas durante la transición de la dictadura a la libertad de culto. Y la generación de la libertad la personifica su madre, que ha desarrollado su vida plenamente en democracia.

"La democracia no se hereda, se construye"

Tras recibir el galardón de manos del Subsecretario, Jon Walthon Pastor expresó su gratitud y lanzó un mensaje que resume el espíritu de su trabajo: "La democracia no se hereda, se construye".

Con este premio, Jon no solo pone en valor la historia de su familia y de Dénia, sino que también subraya la importancia de conocer nuestra historia y asumir la responsabilidad de preservarla y transmitirla a las nuevas generaciones.