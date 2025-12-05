El joven de Dénia Jon Walthon Pastor, primer premio en el concurso estatal "Vivir, sentir y contar la democracia: España 50 años de libertad"
El galardón lo convoca el Ministerio de Educación y el estudiante dianense ha analizado ese periodo histórico desde la perspectiva de tres figuras muy cercanas: su bisabuelo, Jaime Sendra, que fue alcalde de Dénia, su abuelo, Jorge Pastor, defensor de las minorías religiosas, y su madre, que representa la generación de la libertad
Una perspectiva sincera, cercana, una perspectiva de memoria familiar que trasciende y abraza un periodo de 50 años y permite entender uno de los momentos más complejos de la historia de España. Jon Walthon Pastor, un joven estudiante de Dénia de 16 años, ha realizado una investigación magnífica. Y ha logrado un galardón de ámbito estatal de gran importancia.
La sede del Ministerio de Educación en Madrid acogió este jueves la entrega de los premios nacionales del concurso "Vivir, sentir y contar la democracia: España 50 años de libertad", un certamen que invita a reflexionar sobre medio siglo de libertades en nuestro país.
Jon Walthon Pastor fue galardonado con el Primer Premio en la modalidad de investigación histórica, en reconocimiento a un trabajo que trasciende el dato académico para adentrarse en la memoria viva. El acto, presidido por el Subsecretario del Ministerio de Educación, destacó la excelencia y la profundidad de su investigación.
El proyecto ganador teje un hilo conductor a través de tres figuras clave en su vida, representando distintas etapas de la historia reciente de España. La herencia política la encarna su bisabuelo, Jaime Sendra, quien fue alcalde de Dénia. La resistencia y la fe la representan su abuelo, Jorge Pastor Mut, pastor evangélico, cuya vida ofrece la perspectiva de las minorías religiosas durante la transición de la dictadura a la libertad de culto. Y la generación de la libertad la personifica su madre, que ha desarrollado su vida plenamente en democracia.
"La democracia no se hereda, se construye"
Tras recibir el galardón de manos del Subsecretario, Jon Walthon Pastor expresó su gratitud y lanzó un mensaje que resume el espíritu de su trabajo: "La democracia no se hereda, se construye".
Con este premio, Jon no solo pone en valor la historia de su familia y de Dénia, sino que también subraya la importancia de conocer nuestra historia y asumir la responsabilidad de preservarla y transmitirla a las nuevas generaciones.
- Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
- Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
- Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
- El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
- Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
- Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
- Asaltan una joyería de Xàbia y atacan a su dueña de 77 años: 'Me han destrozado; me han robado el trabajo de toda una vida
- A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange