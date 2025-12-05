Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ramas secas y tronchadas penden sobre los coches en la carretera de les Planes en Xàbia

La emergencia forestal que sufre el municipio también afecta ya a importantes vías de tráfico

Las ramas secas penden sobre los coches

Las ramas secas penden sobre los coches / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

La emergencia forestal está, más que a la vuelta de la esquina, a la salida de la curva. Los pinos secos y muertos han empezado a desplomarse sobre las sendas, caminos rurales y en los miradores de Xàbia. También hay ya peligro de que las ramas secas y tronchadas se vengan encima de los coches. En la carretera de les Planes, vial que une Xàbia y Dénia y que atraviesa un trecho del parque natural del Montgó, los conductores se sorprenden al pasar debajo de una rama que cuelga precariamente. A la salida de una cerrada curva de herradura (la más cerrada de esta culebreante carretera), los coches pasan bajo un "dosel" frondosísimo. Las ramas secas amenazan con caer a la calzada.

Sequía y plagas

Xàbia cuenta con una gran superficie forestal. La sequía y la plaga del "tomicus destruens" han hecho estragos en las pinadas. Hay miles de pinos secos y muertos. El ayuntamiento y la Generalitat ya trabajan en retirar los árboles que pueden desplomarse. Algunos están junto a caminos y carreteras. Pero no hay manos. Además, contratos esenciales de gestión forestal que ha sacado a licitación el ayuntamiento han quedado desiertos.

Mientras tanto, la emergencia forestal se cierne sobre carreteras tan transitadas como la de les Planes del Montgó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
  2. Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
  3. Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
  4. El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
  5. Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
  6. Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
  7. Asaltan una joyería de Xàbia y atacan a su dueña de 77 años: 'Me han destrozado; me han robado el trabajo de toda una vida
  8. A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange

Ramas secas y tronchadas penden sobre los coches en la carretera de les Planes en Xàbia

Ramas secas y tronchadas penden sobre los coches en la carretera de les Planes en Xàbia

Otro acusado destapa al supuesto muñidor de la trama del agua de Calp: "Artacho era el que lo controlaba todo"

Otro acusado destapa al supuesto muñidor de la trama del agua de Calp: "Artacho era el que lo controlaba todo"

El joven de Dénia Jon Walthon Pastor, primer premio en el concurso estatal "Vivir, sentir y contar la democracia: España 50 años de libertad"

El joven de Dénia Jon Walthon Pastor, primer premio en el concurso estatal "Vivir, sentir y contar la democracia: España 50 años de libertad"

Los empleados públicos de Calp le ganan la "pelea" al ayuntamiento: derecho a la carrera profesional y mejoras salariales

Los empleados públicos de Calp le ganan la "pelea" al ayuntamiento: derecho a la carrera profesional y mejoras salariales

Benissa, premio al mejor destino innovador en los Smart Travel News Awards

Benissa, premio al mejor destino innovador en los Smart Travel News Awards

El histórico Chorroll de Xàbia, "enjaulado"

El histórico Chorroll de Xàbia, "enjaulado"

El valor del barrio y el coraje de Manoli: oleada de mensajes de cariño y apoyo a la joyera de 77 años asaltada en Xàbia

El valor del barrio y el coraje de Manoli: oleada de mensajes de cariño y apoyo a la joyera de 77 años asaltada en Xàbia

Benissa encén la màgia amb ‘Viu el Nadal 2025’: un mes d’activitats, tradicions i sorpreses per a tota la família

Benissa encén la màgia amb ‘Viu el Nadal 2025’: un mes d’activitats, tradicions i sorpreses per a tota la família
Tracking Pixel Contents