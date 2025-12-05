Ramas secas y tronchadas penden sobre los coches en la carretera de les Planes en Xàbia
La emergencia forestal que sufre el municipio también afecta ya a importantes vías de tráfico
La emergencia forestal está, más que a la vuelta de la esquina, a la salida de la curva. Los pinos secos y muertos han empezado a desplomarse sobre las sendas, caminos rurales y en los miradores de Xàbia. También hay ya peligro de que las ramas secas y tronchadas se vengan encima de los coches. En la carretera de les Planes, vial que une Xàbia y Dénia y que atraviesa un trecho del parque natural del Montgó, los conductores se sorprenden al pasar debajo de una rama que cuelga precariamente. A la salida de una cerrada curva de herradura (la más cerrada de esta culebreante carretera), los coches pasan bajo un "dosel" frondosísimo. Las ramas secas amenazan con caer a la calzada.
Sequía y plagas
Xàbia cuenta con una gran superficie forestal. La sequía y la plaga del "tomicus destruens" han hecho estragos en las pinadas. Hay miles de pinos secos y muertos. El ayuntamiento y la Generalitat ya trabajan en retirar los árboles que pueden desplomarse. Algunos están junto a caminos y carreteras. Pero no hay manos. Además, contratos esenciales de gestión forestal que ha sacado a licitación el ayuntamiento han quedado desiertos.
Mientras tanto, la emergencia forestal se cierne sobre carreteras tan transitadas como la de les Planes del Montgó.
