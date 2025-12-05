Los tejados, por los aires: las cubiertas históricas de Xàbia están en obras o recién restauradas
La cubierta de vigas, cañizos y teja mora de la Casa de la Candelària, un palacete del siglo XV, se ha desmantelado totalmente dado que estaba muy deteriorada
La torreta de la gran casa señorial de los Bolufer, del siglo XIX y que ahora se convertirá en hotel, recupera el esplendor
Resurge el centro histórico de Xàbia. Desde las alturas se ve claro que este casco antiguo, de traza gótica, se sacude la decadencia de años y años. Hay obras de envergadura en marcha. La Casa dels Xolbi o de la Candelària, un palacete municipal del siglo XV de titularidad municipal, está patas arriba. Se ha cortado la calle Roques. Desde una de la azoteas próximas, se constata que esta restauración, que lleva a cabo la empresa de Xàtiva Víctor Tormo, S. L. (el ayuntamiento le adjudicó las obras por 1,7 millones de euros), es de mucha alzada. Los operarios ya han desmantelado totalmente la cubierta de vigas, cañizos y teja mora. Estaba muy deteriorada. La fábrica de los muros ha quedado al aire.
También asoma la estructura de acero que, a modo de esqueleto, se ha colocado ahora para apuntalar los muros. El inmueble amenazaba con venirse abajo. Las grietas eran alarmantes. Se reconstruirá el tejado tradicional. Las tejas (teja plana, pero, sobre todo, teja mora) forman parte del "paisaje" de tejados y azoteas del centro histórico. Las obras de la Casa Candelària deben terminarse en 14 meses. Albergará una escuela-taller municipal de artes plásticas.
Torres del centro histórico
Desde esta azotea, también se atisban las torres del casco antiguo, la gótica de la iglesia fortaleza de Sant Bertomeu, la de color ocre de la Casa d'Arnauda o de la Senyoreta Josefina, restaurada en 2023, y la de la Casa dels Bolufer, ahora en obras. Esta última casa señorial, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura ecléctica del siglo XIX de la burguesía de la pasa de la Marina Alta, se está rehabilitando y se abrirá como hotel. La torre ya refulge. Al igual que la fachada, se ha enjalbegado. La torre es una magnífica atalaya. Los clientes del hotel le echarán el ojo a una perspectiva, la de las alturas del casco antiguo, muy pintoresca.
Mientras, la torre de la iglesia se terminó de restaurar en 2022. Las campanas, también reparadas a fondo (la "Grossa", de 1.450 kilos de puro bronce, resuena con poderoso eco), se volvieron a subir en marzo de 2024.
También desde esta azotea se contempla el tejado a dos aguas más impresionante de Xàbia, el del Mercat Municipal.
Este centro histórico es bello a pie de calle: calles angostas y arcos góticos de piedra tosca aquí y allá. Y también lo es desde las azoteas: tejas, torres y el encanto aéreo de la arquitectura tradicional.
- Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
- Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
- Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
- El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
- Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
- Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
- Asaltan una joyería de Xàbia y atacan a su dueña de 77 años: 'Me han destrozado; me han robado el trabajo de toda una vida
- A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange