Zona azul en plena blanca Navidad en Calp: tarifa de 25 céntimos la hora para los residentes y de 1,10 euros para los visitantes

La zona azul llega a Calp en plena blanca Navidad. La adjudicación se ha retrasado meses y meses. Verano, en blanco. Ahora no es mala fecha para que empiece la rotación de coches en las plazas de aparcamiento. El comercio esperaba la regulación de aparcamiento como agua de mayo. Ha llegado para la campaña de Navidad.

Se prestará en fase de pruebas entre el próximo martes y el 17 de diciembre. No era cuestión de aplicarla de sopetón. El contrato se lo ha quedado la empresa Estacionamientos y Servicios SAU, que abonará al ayuntamiento un canon anual de 575.000 euros.

La gran novedad es que los residentes pagan menos. Estar empadronado y pagar el impuesto de circulación en Calp tienen ventajas. Pagarán 25 céntimos por aparcar una hora en la zona azul (antes 40 céntimos) y 35 (antes 45) por estacionar en la zona naranja. Sí se sube para los visitantes. La tarifa general era de 85 céntimos y ahora sube a 1,10 euros. En la zona naranja, pasa de 95 céntimos a 1,45 euros.

Las calles destinadas a zona azul son Corbeta, Ejércitos Españoles, Maestro Serrano. Alemania, Europa, Pintor Sorolla, Valencia, Blasco Ibáñez,Puerto de Santa María, Gabriel Miró, Almendros. Málaga, Santa María, La Pinta, Joan de Gary, La Pau, Madrid, Doctor Fleming, Isaac Peral, Masnou, Ifach/Murillo, Benissa, Centro de Salud.

Las calles destinadas a zona naranja son las calles Dinamarca, Gran Bretaña, Italia, Europa, Luxemburgo, Benitatxell, Castellón, Isla Formentera, Alfaç del Pi, Teulada, Denia, Xàbia, Gregal, Llevant, Gibraltar, Juan Carlos I, Llebeig, Rosa de Los Vientos y el aparcamiento de la calle Xàbia.

Lo más destacable del nuevo contrato es la ya citada reducción de la tarifa para los residentes y comerciantes en casi un 50 %. En la zona naranja (zona de playas) la rebaja para residentes y comerciantes es de un 22 %.

También se modifican los horarios. Hasta ahora el tiempo máximo permitido en la zona azul era de dos horas y en la zona naranja era de tres horas y con el nuevo pliego pasa a ser de tres horas y seis horas.

Otras modificaciones son la absorción de la zona verde en la zona azul, es decir, desaparece la zona verde que era de zonas de aparcamiento regulado sólo en horario de mañana. También se elimina la zona naranja mixta. La zona azul pasa a tener 920 plazas y la zona naranja 1.135 plazas.

Mejoras en los parquímetros

Además, el pliego establece como inversión la sustitución de aquellos parquímetros que no permiten el pago con tarjeta de crédito. El pago podrá realizarse también a través de la aplicación de descarga gratuita ElParking.

Los interesados en obtener la tarjeta de residentes deben contactar con la empresa que establece su oficina provisional de atención al público en calle La Font, 24, teléfono 652 337 597 y el correo de atención es oracalpe@eysaservicios.com.

Para solicitar la tarjeta de residente y de comerciante se requiere cita previa. La documentación a aportar en el caso de la tarjeta de residente es fotocopia del DNI, en caso de extranjeros tarjeta de residente o pasaporte, fotocopia del Permiso de Circulación y original o copia del último recibo pagado del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica Calp.

Para el tramite de la tarjeta de comerciantes, debe presentarse la siguiente documentación: fotocopia del DNI, en caso de personas jurídicas, código de Identificación Fiscal, fotocopia del documento de alta en el Impuesto de Actividades económicas, el lugar donde esté ubicado el establecimiento, copia de la licencia de apertura o licencia provisional y contrato de trabajo en caso de trabajador por cuenta ajena.