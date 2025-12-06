Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Todo está en el cielo: superluna, candilazo y Montgó

Los muy madrugadores han contemplado uno de esos "dramáticos" amaneceres coloreados de intensos naranjas y violetas

La superluna, las nubes coloreadas de naranja y el incandescente Montgó

La superluna, las nubes coloreadas de naranja y el incandescente Montgó / A.P. F.

Redacción Levante-EMV

Xàbia

Sí, tiene su cosa "dramática", pero en el sentido de teatral. Amaneceres como el de hoy, con el cielo coloreado de intensos naranjas y violetas, no se ven todos los días. Todo el mundo sabe ya que este fenómeno se llama candilazo. El cielo se enciende. Se estremece. Se le suben los colores. Los madrugadores se han extasiado con ese espectaculo celeste. Además, todavía seguía bien alta la superluna de diciembre, la del último plenilunio del año (la "Luna fría"). Alcanzó su apogeo en la madrugada del jueves al viernes. Pero hoy todavía era una luna de impresión, una luna llena de estaño.

Incandescencia

El candilazo, admirado en Xàbia o Dénia, tiene un relieve especial, el relieve del Montgó. La montaña de pura piedra absorbe los colores y adquiere una incandescencia especial.

Pues eso. Hoy madrugar ha sido un gozo. En la Marina Alta cada vez hay más afición a saltar de la cama con los primeros rayos del sol y arrimarse al mar a contemplar el amanecer. A la comarca le chiflan estos dramatismos mañaneros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
  2. Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
  3. Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
  4. El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
  5. Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
  6. Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
  7. Asaltan una joyería de Xàbia y atacan a su dueña de 77 años: 'Me han destrozado; me han robado el trabajo de toda una vida
  8. A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange

Todo está en el cielo: superluna, candilazo y Montgó

Todo está en el cielo: superluna, candilazo y Montgó

La "road movie" de "El jueves": de Xàbia a València en el maletero de MacDiego

La "road movie" de "El jueves": de Xàbia a València en el maletero de MacDiego

Las defensas Aguas de Calpe dicen que el caso es "una denuncia política" basada en "suposiciones"

Las defensas Aguas de Calpe dicen que el caso es "una denuncia política" basada en "suposiciones"

Els hiverns del xiquet Enric Valor en les Rotes de Dénia: L’Aiguadolç es retroba amb l’escriptor de Castalla quaranta anys després

Els hiverns del xiquet Enric Valor en les Rotes de Dénia: L’Aiguadolç es retroba amb l’escriptor de Castalla quaranta anys després

El CEIP Santa María Magdalena de Benitatxell recauda 2.500 euros para Payasospital en su carrera solidaria anual

El CEIP Santa María Magdalena de Benitatxell recauda 2.500 euros para Payasospital en su carrera solidaria anual

Els policies de Pedreguer, entre els homenatjats per Paiporta per la seua ajuda a la dana

Els policies de Pedreguer, entre els homenatjats per Paiporta per la seua ajuda a la dana

Zona azul en plena blanca Navidad en Calp: tarifa de 25 céntimos la hora para los residentes y de 1,10 euros para los visitantes

Zona azul en plena blanca Navidad en Calp: tarifa de 25 céntimos la hora para los residentes y de 1,10 euros para los visitantes

Los tejados, por los aires: las cubiertas históricas de Xàbia están en obras o recién restauradas

Los tejados, por los aires: las cubiertas históricas de Xàbia están en obras o recién restauradas
Tracking Pixel Contents