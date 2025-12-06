Todo está en el cielo: superluna, candilazo y Montgó

Sí, tiene su cosa "dramática", pero en el sentido de teatral. Amaneceres como el de hoy, con el cielo coloreado de intensos naranjas y violetas, no se ven todos los días. Todo el mundo sabe ya que este fenómeno se llama candilazo. El cielo se enciende. Se estremece. Se le suben los colores. Los madrugadores se han extasiado con ese espectaculo celeste. Además, todavía seguía bien alta la superluna de diciembre, la del último plenilunio del año (la "Luna fría"). Alcanzó su apogeo en la madrugada del jueves al viernes. Pero hoy todavía era una luna de impresión, una luna llena de estaño.

Incandescencia

El candilazo, admirado en Xàbia o Dénia, tiene un relieve especial, el relieve del Montgó. La montaña de pura piedra absorbe los colores y adquiere una incandescencia especial.

Pues eso. Hoy madrugar ha sido un gozo. En la Marina Alta cada vez hay más afición a saltar de la cama con los primeros rayos del sol y arrimarse al mar a contemplar el amanecer. A la comarca le chiflan estos dramatismos mañaneros.