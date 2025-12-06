La "road movie" de "El jueves": de Xàbia a València en el maletero de MacDiego
Los más de 1.400 ejemplares coleccionados por Kristian Lutaud durante 40 años de la incómoda revista satírica no han terminado de tener acomodo en la biblioteca municipal
El destino ideal de esta colección es el futuro centro de conservación del cómic del "cap i casal": su historia o historieta sí es algo del otro jueves
Un maletero es un espacio de novela negra: contrabando y tenebrosos equipajes. Cuarenta años de historia de España son un cadáver. Y un cadáver descuartizado por el afilado cuchillo de la risa. Cuarenta años muertos de risa. La historia oficial huele a fiambre. Pero la satírica está vivita y coleando. La historia (historieta) gamberra viaja en utilitario. Los más de 1.400 ejemplares, embutidos en cajas-fichero, caben justitos en un maletero que es como esas viñetas a las que los dibujos se le escapan por los bordes.
"El Jueves" se va de "road movie". Esta colección, que sí es algo del otro jueves, va de Xàbia a València. El coche es de MacDiego, el diseñador valenciano que por nada del mundo dejaría que toda esa irreverencia de cuarenta años se perdiera por el camino.
La colección la reunió Kristian Lutaud, un cocinero revolucionario (estuvo en El Bulli y en Xàbia abrió la Guàrdia y el Oligarum). Compró "laicamente" (no religiosamente) todos los miércoles durante cuatro décadas la revista. Se tronchaba. Es de Lyon, la ciudad donde se inventó el guiñol. En Francia, iba al quiosco a por el "Hara-Kiri" y "Charlie Hebdo", revistas vitriólicas. Y aquí se aficionó a "El Jueves", "El Víbora" y "Cairo", humor lenguaraz y que le busca las cosquillas a todo lo rancio: monarquía, clase política y económica, iglesia...
Kristian empezó a comprar "El Jueves" en 1982. Y no paró. La colección se le salía por las ventanas. Hace un par de años la donó a la biblioteca del puerto de Xàbia. Chus San Pedro la ordenó y archivo.
Las de Villadiego
Pero la incómoda revista no ha terminado de tener acomodo en la biblioteca. Su dirección está remodelando y adaptando los espacios a los nuevos tiempos. "El Jueves" es revoltoso. Las carcajadas alborotan el gallinero (perdón, una biblioteca no es un gallinero). Había que buscar un nuevo destino para la colección. Y "El Jueves" ha tomado las de Villadiego. O las de MacDiego.
Lo ideal es que todos estos ejemplares acaben en el futuro centro valenciano del cómic Micharmut, que se abrirá en el edificio del Carme que fue la sede del Centro Excursionista. Todo se andará.
