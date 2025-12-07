El furor de hoteles boutique llega al centro histórico de Xàbia

Tras el boom del alquiler turístico, llega el de los hoteles boutique. En Xàbia surgen pequeños hoteles aquí y allá. En el Camí Vell de la Granadella, se han abierto dos en los últimos años. En el núcleo del Puerto y en la carretera de Jesús Pobre, también hay pequeños hoteles muy singulares. Ese modelo ha llegado al centro histórico, un núcleo en absoluta transformación. Los comercios de siempre van cerrando. Lo que funciona son los restaurantes. El turismo ha descubierto el casco antiguo.

La casa, por el tejado: el resurgir a vista de pájaro del centro histórico de Xàbia (imágenes) / A. P. F.

Casa gótica del Carrer En Forn

El primer hotel será el de la rehabilitada Casa dels Bolufer, una gran casa señorial del siglo XIX situada en la Plaça de l’Església. Pero quizá otro hotelito le tome la delantera. Una antigua casa gótica del Carrer En Forn también está en obras. Sus dueños han colocado una lona que anuncia la apertura del hotel Sant Blai.

Tendrá once habitaciones. Será un hotel boutique, es decir, pequeñito, con encanto y para clientes que quieren alojarse en un lugar especial y con historia. Se llama Sant Blai dado que en su fachada hay una «capelleta» que aloja una talla de este santo.