Premio a la guitarrista de Dénia y profesora Concha Ballester Pons

Los premios culturales de este año han sonado maravillosamente. El Rotary Club Dénia ha entregado los galardones que distinguen a personas y colectivos que destacan en la cultura. El principal reconocimiento ha sido para la guitarrista Concha Ballester Pons, que es docente del Conservatorio Tenor Cortis y ha organizado la Semana Internacional de Música de Dénia y los ciclos culturales del Real Club Náutico. Otros galardones han sido para la artista Marie Louise Kersbergen, la Agrupación Artística Musical de Dénia y el Conservatorio Tenor Cortis.