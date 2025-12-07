Música y docente
Premio a la guitarrista de Dénia y profesora Concha Ballester Pons
El Rotary Club de Dénia también distingue a la artista Marie Louise Kersbergen, a la Agrupación Artística Musical y al Conservatorio Tenor Cortis
Los premios culturales de este año han sonado maravillosamente. El Rotary Club Dénia ha entregado los galardones que distinguen a personas y colectivos que destacan en la cultura. El principal reconocimiento ha sido para la guitarrista Concha Ballester Pons, que es docente del Conservatorio Tenor Cortis y ha organizado la Semana Internacional de Música de Dénia y los ciclos culturales del Real Club Náutico. Otros galardones han sido para la artista Marie Louise Kersbergen, la Agrupación Artística Musical de Dénia y el Conservatorio Tenor Cortis.
- Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
- Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
- Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
- El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
- Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
- Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
- Asaltan una joyería de Xàbia y atacan a su dueña de 77 años: 'Me han destrozado; me han robado el trabajo de toda una vida
- A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange