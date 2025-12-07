Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música y docente

Premio a la guitarrista de Dénia y profesora Concha Ballester Pons

El Rotary Club de Dénia también distingue a la artista Marie Louise Kersbergen, a la Agrupación Artística Musical y al Conservatorio Tenor Cortis

Concha Ballester, en el centro, con el galardón

Concha Ballester, en el centro, con el galardón / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Dénia

Los premios culturales de este año han sonado maravillosamente. El Rotary Club Dénia ha entregado los galardones que distinguen a personas y colectivos que destacan en la cultura. El principal reconocimiento ha sido para la guitarrista Concha Ballester Pons, que es docente del Conservatorio Tenor Cortis y ha organizado la Semana Internacional de Música de Dénia y los ciclos culturales del Real Club Náutico. Otros galardones han sido para la artista Marie Louise Kersbergen, la Agrupación Artística Musical de Dénia y el Conservatorio Tenor Cortis.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
  2. Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
  3. Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
  4. El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
  5. Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
  6. Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
  7. Asaltan una joyería de Xàbia y atacan a su dueña de 77 años: 'Me han destrozado; me han robado el trabajo de toda una vida
  8. A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange

El furor de hoteles boutique llega al centro histórico de Xàbia

El furor de hoteles boutique llega al centro histórico de Xàbia

No quedan pinos en l’Illa del Portitxol: todos se han secado

No quedan pinos en l’Illa del Portitxol: todos se han secado

Premio a la guitarrista de Dénia y profesora Concha Ballester Pons

Premio a la guitarrista de Dénia y profesora Concha Ballester Pons

Todo está en el cielo: superluna, candilazo y Montgó

Todo está en el cielo: superluna, candilazo y Montgó

La "road movie" de "El jueves": de Xàbia a València en el maletero de MacDiego

La "road movie" de "El jueves": de Xàbia a València en el maletero de MacDiego

Las defensas Aguas de Calpe dicen que el caso es "una denuncia política" basada en "suposiciones"

Las defensas Aguas de Calpe dicen que el caso es "una denuncia política" basada en "suposiciones"

Els hiverns del xiquet Enric Valor en les Rotes de Dénia: L’Aiguadolç es retroba amb l’escriptor de Castalla quaranta anys després

Els hiverns del xiquet Enric Valor en les Rotes de Dénia: L’Aiguadolç es retroba amb l’escriptor de Castalla quaranta anys després

El CEIP Santa María Magdalena de Benitatxell recauda 2.500 euros para Payasospital en su carrera solidaria anual

El CEIP Santa María Magdalena de Benitatxell recauda 2.500 euros para Payasospital en su carrera solidaria anual
Tracking Pixel Contents