Encuentran a la joven de 34 años desaparecida en Benissa
El ayuntamiento ha difundido que Jenifer está bien y han agradecido la "la colaboración ciudadana" y la "fuerza de la comunidad"
En Benissa ya respiran aliviados. El ayuntamiento ha difundido sobre las 8.30 horas de esta mañana que han encontrado a Jenifer Muños Gómez, de 34 años, la joven que llevaba desaparecida desde la tarde del sábado. "Está en buen estado. Las autoridades han confirmado que está bien", ha indicado el consistorio en su facebook. Al mismo tiempo, ha agradecido la colaboración ciudadana y la rápida difusión del aviso. "Entre todos, una vez más, hemos demostrado la fuerza de la comunidad"
La Policía Local de Benissa y la Guardia Civil habían pedido la máxima colaboración ciudadana para localizar a Jenifer Muñoz Gómez, de 34 años de edad, a la que se vio por última vez este sábado sobre las 16 horas en la céntrica calle Pare Melchor del municipio de la Marina Alta. El Ayuntamiento de Benissa difundió en la medianoche de ayer la alerta por la desaparición de la joven y pidió "máxima difusión".
La joven mide 1,65 metros y, en el momento de la desaparición, vestía gabardina gris oscuro, pantalón de chándal también obscuro y zapatillas beige sin cordones. Las fuerzas de seguridad han apuntado que cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede ser clave para encontrar a la joven.
Se pide a quien pueda aportar información que llame de inmediato a la Policía Local de Benissa (965 73 07 33), a la Guardia Civil (062) o al 112 Emergencias de la Comunitat Valenciana.
- Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
- Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
- Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
- El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
- Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
- Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
- Asaltan una joyería de Xàbia y atacan a su dueña de 77 años: 'Me han destrozado; me han robado el trabajo de toda una vida
- A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange