Encuentran a la joven de 34 años desaparecida en Benissa

En Benissa ya respiran aliviados. El ayuntamiento ha difundido sobre las 8.30 horas de esta mañana que han encontrado a Jenifer Muños Gómez, de 34 años, la joven que llevaba desaparecida desde la tarde del sábado. "Está en buen estado. Las autoridades han confirmado que está bien", ha indicado el consistorio en su facebook. Al mismo tiempo, ha agradecido la colaboración ciudadana y la rápida difusión del aviso. "Entre todos, una vez más, hemos demostrado la fuerza de la comunidad"

La Policía Local de Benissa y la Guardia Civil habían pedido la máxima colaboración ciudadana para localizar a Jenifer Muñoz Gómez, de 34 años de edad, a la que se vio por última vez este sábado sobre las 16 horas en la céntrica calle Pare Melchor del municipio de la Marina Alta. El Ayuntamiento de Benissa difundió en la medianoche de ayer la alerta por la desaparición de la joven y pidió "máxima difusión".

La joven mide 1,65 metros y, en el momento de la desaparición, vestía gabardina gris oscuro, pantalón de chándal también obscuro y zapatillas beige sin cordones. Las fuerzas de seguridad han apuntado que cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede ser clave para encontrar a la joven.

Se pide a quien pueda aportar información que llame de inmediato a la Policía Local de Benissa (965 73 07 33), a la Guardia Civil (062) o al 112 Emergencias de la Comunitat Valenciana.