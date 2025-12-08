El Molí de Xaló y el mejor arte textil y orgánico

Estas artistas también tejen comarca. "Orgànic: L'expressió tèxtil de l'essència femenina". Así se titula esta exposición de la galería de arte de Xaló "El Molí". Las obras son de Erica Landfors, María Muñoz, Mari Marí, Francesca Poza, Susanna Garcia Ungo, Anna Perles, M. J. Gilabert Carrió y Jeanne M. Connolly. Cada artista explora un universo muy personal, pero todas trenzan un "tapiz de emociones, pensamientos y experienzas". Cada obra por sí sola y el conjunto de la muestra "invitan a reflexionar sobre la visión de vida de las mujeres y la parte mística femenina del mundo".

Algunas de las obras de "Orgànic" / Levante-EMV

Las artistas celebran a través de diferentes técnicas y texturas y con materiales como hilos, telas y fibras, que se entretejen en el cañamazo del arte colectivo, la creatividad, la diversidad y la absoluta originalidad de la expresión femenina.

Otra de las obras / Levante-EMV

Aseguran que, "desde la delicadeza de la seda hasta la rudeza de la lana, cada textura y técnica nos habla de la complejidad y la riqueza de la experiencia femenina. Los colores, las formas y los patrones se entrelazan para crear un lenguaje visual que nos habla de la conexión con la naturaleza, la espiritualidad y la propia identidad".

Tejer, bordar, pintar...

Las técnicas que utilizan estas artistas son tejer a mano, el bordado, la pintura sobre tela, el collage, la impresión digital sobre tela y el trenzado de fibras naturales y sintéticas. La Art gallery Xaló el Molí es una magnífica galería.