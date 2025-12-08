El urbanismo de lujo no tiene fin en Xàbia: apartamentos de 1,6 millones

El urbanismo del millón de euros no tiene fin en Xàbia. El Primer Muntanyar (avinguda del Mediterrani) está saturado de construcción. Resisten escasísimos chalés históricos del primer turismo. La dinámica ha sido demoler esas antiguas casitas, liberar suelo y levantar fincas de apartamentos. La altura está limitada: planta baja, primer y segundo piso y una terraza que ahora las promotoras llaman "solárium" y dan así más empaque (y precio) a un espacio en el que también se hace vida. Los tejados de tejas, obligados por el PGOU, han pasado a la historia.

La piqueta libera suelo. Las promotoras tienen un olfato finísimo para detectar casas que sus dueños quieren vender: habitualmente herencias que para los hijos y nietos son una carga. Aunque paguen un pico por esos chalés, el margen de beneficio es altísimo. Los demuelen y levantan fincas de apartamentos. Y las nuevas viviendas son un lujo.

Estos días se han iniciado las obras para construir una nueva finca en primerísima línea del Primer Muntanyar. El mar, indica la inmobiliaria, está a diez metros. Es cruzar la carretera (algún día se hará paseo peatonal) y tener ahí mismo la playa. A estas alturas, encontrar suelo urbanizable a pie de playa (ésta es de rocas y cantos rodados) parece imposible. Pero en Xàbia, el pueblo del urbanismo del millón de euros, no lo es. Aquí se alzaban un chalé (en los últimos años reconvertido en bar de copas) y una antigua finca. Se demolieron hace meses. Las obras que se han iniciado ahora han sido de excavación. Han tocado el nivel freático. El mar está enfrente de esta parcela y también debajo.

En planta baja y con jardín privado: 1,6 millones

La promotora ya ha empezado a difundir detalles de los apartamentos. El más caro, una planta baja con jardín privado, se vende por 1,6 millones. Luego hay "tríplex" de 1,1 millones (148,5 metros cuadrados útiles) y "dúplex" de 900.000 euros. La promoción tendrá piscina y jardín comunitarios y aparcamiento subterráneo. Esta misma empresa ya construyó hace un par de años otra finca en primera línea del Primer Muntanyar (también se demolió un chalé de los años 50 con porche de arcos de piedra tosca). Anuncia todavía un "ático tríplex" de esa otra promoción y el precio de venta es de 1.350.000 euros.

Mientras, resisten cinco chalés históricos (no están protegidos y en uno de ellos se han iniciado las obras para transformarlo en hotel) en este tramo litoral que va entre los núcleos del Puerto y el de la playa del Arenal. El boyante negocio de los apartamentos de lujo ha desdibujado el pasado de las casitas del primer turismo, casitas de sencilla arquitectura con pequeñas torres, tejas y piedra tosca.