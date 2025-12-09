Arrancan y roban un arco de tosca del siglo XVIII en Xàbia

Expolio a cincel, escarpa y martillo. Los saqueadores del patrimonio han arrancado y robado un arco de medio punto de piedra tosca en Xàbia. El arco estaba en la entrada a un humilde "casup" agrícola situado en la carretera del Cap de la Nau, en el tramo en el que a un lado queda el Saladar y al otro el Tossalet. La casita, construida en el siglo XVIII, es modesta y está en ruinas. Pero el arco tiene un gran valor arquitectónico. Figura en el catálogo de bienes protegidos de Xàbia.

La construcción ha perdido su elemento más notable, el arco protegido. / A. P. F.

Los expoliadores se han llevado las dovelas y los sillares de las jambas. Ha quedado un hueco muy llamativo en el espacio que ocupaba el arco de medio punto. La clave (la dovela central del arco) tenía una inscripción de una cruz. Era habitual que los canteros realizaran estos grabados.

La valiosa y humilde arquitectura rural

Arrancar y robar dovela a dovela un arco entero es algo insólito. En Xàbia, hay muchos "casups" dispersos (en el Montgó abundan). Este patrimonio, vestigio de la arquitectura rural (valiosa y humilde), está desmedrado. Por suerte, estas construcciones están metidas en zonas rurales y de montaña de difícil acceso. Eso evita los expolios. En este caso, era distinto. El "casup" está pegado a la carretera. A los saquedores les pudo bastar una noche para llevarse este elemento arquitectónico.

El cartel del terreno en venta / Levante-EMV

En venta y de uso comercial

Un cartel situado en esta pinada indica que el terreno está en venta y que cuenta con un proyecto de urbanización aprobado. El suelo es de uso comercial y la posible construcción se dividiría en cuatro locales de algo más de mil metros cuadrados.

También se han dado en los últimos años robos de sillares de tosca que coronaban muretes agrícolas en la partida agrícola del Pla. Es un patrimonio muy expuesto al saqueo. Y los ladrones luego venden bajo manga estos sillares a dueños de chalés que quieren tener tosca genuina, la que se extraía de las canteras litorales (la duna fósil del Primer Muntanyar o la Cova Tallada). La tosca que ahora se utiliza es artificial.