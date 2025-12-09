Benissa, reconocida como Ciudad Amiga de la Infancia por UNICEF España
El municipio sitúa las políticas públicas de infancia y adolescencia en el centro de la agenda municipal
Benissa ha recibido hoy en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Agenda 2030 el reconocimiento oficial como Ciudad Amiga de la Infancia, un distintivo otorgado por UNICEF España que acredita el compromiso del municipio con la promoción y protección de los derechos de niños y adolescentes.
El nombramiento llega tras la visita de evaluación realizada por UNICEF España, que ha valorado positivamente las políticas impulsadas en Benissa para garantizar entornos seguros, saludables y participativos para la infancia y la juventud. Junto a Benissa, otros 17 municipios de todo el país han sido reconocidos en esta edición.
Al acto de entrega han asistido el alcalde de Benissa, Arturo Poquet, la concejala de Juventud, Virginia Pérez, y las consejeras del Consell Local d’Infància i Adolescència (CLIA), Martina Mendoza y Selena Chesa, quienes han representado la voz de los jóvenes del municipio en un encuentro celebrado a nivel estatal.
La infancia, en el centro de la agenda
Con esta distinción, Benissa refuerza su compromiso de seguir impulsando acciones y políticas públicas que sitúen a la infancia en el centro de la agenda municipal, garantizando que sus derechos sean escuchados, protegidos y promovidos en todos los ámbitos de la vida local.
El Ayuntamiento ha manifestado su satisfacción por este reconocimiento, que supone un paso más en la consolidación de Benissa como un municipio que apuesta por el bienestar, la participación y el desarrollo integral de niños y adolescentes.
- Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
- Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
- Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
- Encuentran a la joven de 34 años desaparecida en Benissa
- El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
- Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
- Picaresca en la vivienda: 'sisa' 189.500 euros de la venta de una casa en Dénia
- Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar