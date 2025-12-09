Benissa, reconocida como Ciudad Amiga de la Infancia por UNICEF España

Benissa ha recibido hoy en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Agenda 2030 el reconocimiento oficial como Ciudad Amiga de la Infancia, un distintivo otorgado por UNICEF España que acredita el compromiso del municipio con la promoción y protección de los derechos de niños y adolescentes.

El nombramiento llega tras la visita de evaluación realizada por UNICEF España, que ha valorado positivamente las políticas impulsadas en Benissa para garantizar entornos seguros, saludables y participativos para la infancia y la juventud. Junto a Benissa, otros 17 municipios de todo el país han sido reconocidos en esta edición.

Al acto de entrega han asistido el alcalde de Benissa, Arturo Poquet, la concejala de Juventud, Virginia Pérez, y las consejeras del Consell Local d’Infància i Adolescència (CLIA), Martina Mendoza y Selena Chesa, quienes han representado la voz de los jóvenes del municipio en un encuentro celebrado a nivel estatal.

La infancia, en el centro de la agenda

Con esta distinción, Benissa refuerza su compromiso de seguir impulsando acciones y políticas públicas que sitúen a la infancia en el centro de la agenda municipal, garantizando que sus derechos sean escuchados, protegidos y promovidos en todos los ámbitos de la vida local.

El Ayuntamiento ha manifestado su satisfacción por este reconocimiento, que supone un paso más en la consolidación de Benissa como un municipio que apuesta por el bienestar, la participación y el desarrollo integral de niños y adolescentes.