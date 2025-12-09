Los bomberos inician una labor colosal: retirar pinos secos y muertos en el Montgó en Xàbia

Nunca el sonido de la motosierra había sido tan tranquilizador. Los vecinos respiran aliviados. Los bomberos están realizando esta tarea en sus horas libres. No se quedan de brazos cruzados. Conocen mejor que nadie la emergencia forestal que sufre la Marina Alta. La sequía y las plagas han hecho estragos. Hay miles de pinos secos y muertos. La Associació de Bombers de la Marina Alta ha iniciado un trabajo colosal. Y absolutamente altruista. Bomberos de los parques de Dénia y Benissa (pertenecen al Consorcio de Bomberos de Alicante) empezaron el pasado jueves a retirar pinos de gran porte que están totalmente secos. Están realizando esta tarea en la ladera de Xàbia del Montgó.

Antes se reunieron con la alcaldesa, Rosa Cardona, el intendente jefe de la Policía Local, José Antonio Monfort, y responsables de Protección Civil. Les trasladaron su predisposición a actuar de inmediato ante la emergencia forestal. Y, claro, la alcaldesa, a quien los vecinos del Montgó hace tiempo que le advierten de que esa gran masa de pinos muertos representa un gran riesgo de incendio, recibió la propuesta con los brazos abiertos. El ayuntamiento ha firmado un convenio con la asociación de bomberos. Lo único que piden los profesionales es que les faciliten herramientas, básicamente motosierras. No obstante, varios de estos bomberos utilizan sus propias motosierras.

Uno de los bomberos, trabajando en la maraña de ramas secas / A. P. F.

Estos trabajos los están haciendo en coordinación con la brigada del Montgó y bajo la supervisión de técnicos del parque natural.

La labor es agotadora. Los profesionales talan los pinos muertos. Crean fajas de protección para evitar que un posible incendio se propague sin control. Ellos conocen mejor que nadie lo que ha significado la muerte masiva de los pinos. Han acudido a incendios en los que han visto arder como fósforos unos árboles que hace un año estaban marrones por la plaga del "Tomicus destruens" y que ahora están grises y muertos. Cuando se desmorona un pino, en estas masas forestales tan tupidas, se produce un efecto dominó. Se lleva por delante a otros árboles también secos. De ahí que los bomberos también realicen estos trabajos con muchísima precaución. La tala, por otra parte, está sacando a la luz un patrimonio hasta ahora oculto por la impenetrable y seca pinada: los muros de "pedra seca".

Los pinos secos junto a un chalé construido en el linde del parque natural / A. P. F.

Comprometidos con preservar los parajes de la comarca

Estos bomberos están muy comprometidos con la preservación de los parajes de la Marina Alta. La cara sur del Montgó, la de Jesús Pobre y Xàbia, es uno de los espacios forestales más castigados por la muerte masiva de pinos. Estos profesionales ya realizaron el pasado mes de mayo una tala también altruista en el Pinaret de l'Escola, en Jesús Pobre. Retiraron unos 50 pinos de gran porte secos y muertos que amenazaban con desplomarse.

Los bomberos de la Marina Alta hacen más (mucho más) que apagar incendios. Están absolutamente implicados en la prevención. Estos trabajos infunden tranquilidad a los vecinos. "Rugen" las motosierras y ese sonido significa avanzar en gestión forestal y en esa máxima de que "los incendios no se apagan en verano, sino en invierno".