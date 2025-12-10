La otra cara del "boom" ciclista en la Marina Alta: tapón y pie a tierra en el Coll de Rates
Los equipos profesionales aprovechan esta cima de Parcent, de buena carretera, para hacer series y test
El "boom" ciclista de la Marina Alta tira del carro del ciclismo. Es una bendición. Los equipos profesionales y los aficionados a dar pedales llenan los hoteles de Calp, Dénia, Pedreguer y Xàbia. Llegan turistas de todo el mundo. La bici está de moda. Y las carreteras de la comarca, con cimas como el Coll de Rates, Bèrnia o la Vall d'Ebo, son excelentes para afinar la forma. Además, el tiempo, casi siempre soleado, es ideal para que practicar ciclismo.
Sí, el turismo de la Marina Alta vive del ciclismo en invierno. Pero del éxito a morir de éxito hay un paso o, en este caso, una pedalada. Ya empieza a verse alguna imagen de masificación. Los conductores impacientes (y la impaciencia es un rasgo de muchos conductores) se tiran de los pelos cuando tienen delante a un pelotón con decenas de ciclistas.
La cima del Coll de Rates, en Parcent, una ascensión de buena carretera, ideal para que los ciclistas hagan series y para que sus preparadores midan los vatios que pueden mover (pura potencia), es un reguero de ciclistas. Tanto es así que ya se forman tapones y los propios deportistas tienen que poner pie a tierra. La fotografía la ha difundido "Escoles Valencianes de Ciclisme". Junto a la foto, se explica que "el Coll de Rates ha sido hoy el escenario de un nuevo embudo circulatorio debido a un rodaje del equipo Lidl-Trek".
Rodaje a pedales y con cámaras
Lo del rodaje no se sabe muy bien si es rodaje de rodar a pedales o rodaje de cámaras. Este equipo ya grabó el pasado año su anuncio promocional en la subida a la Vall d'Ebo. En la fotografía, se intuye un vehículo con una grúa y una cámara.
El caso es que los ciclistas profesionales (el Team Emirates de Tadej Pogacar) y los aficionados pararon y echaron pie a tierra. Si el tapón atrapó a algún conductor, seguro que empezó a maldecir. Esta cima de la Marina Alta (por la otra vertiente se sube desde Tàrbena, en la Marina Baixa) es ahora, en los meses de diciembre, enero y febrero, un subir y bajar sin fin de ciclistas. Una maravilla para los aficionados a este deporte. Muchos intentan coger rueda (unos metros) a sus ídolos, que suben como exhalaciones. Muchos conductores no lo ven igual.
