Las cuerdas (de guitarra) que unieron a Robe Iniesta con Gata y la Marina Alta

Robe Iniesta tocó las cuerdas del alma de la Marina Alta. El músico, fallecido hoy a los 63 años, voz y alma de Extremoduro y una de las figuras más influyentes del rock en español, colaboró estrechamente con Adam Broseta y sus hermanos, los lutiers del taller artesanal Guitarras Bros, fundado en 1974 en Gata y que se asoma al Montgó. El pasado mes de junio Adam Broseta compartía con Levante-EMV una foto histórica, la de Robe y Leiva con sus guitarras únicas, personalizadas, artesanales. Las crearon para ellos con maderas antiguas.

Adam Broseta y Robe Iniesta / Levante-EMV

Adam Broseta ha difundido en sus redes su admiración al músico de Extremoduro y la tristeza por el gran vacío que deja. Ha rememorado las noches de conversaciones telefónicas con Robe Iniesta, noches de "risas, desvelos, ideas locas y sueños que se mezclaban con el sonido de tus cuerdas. Me costaría explicar lo que han significado para mí todas esas horas al teléfono, creando guitarras que aún no existían, imaginando cómo serían, cómo sonarían, cómo cobrarían vida en tus manos. Era como estar en un taller invisible donde todo era posible".

Intenso proceso creativo

"Me siento afortunado de formar parte, aunque sea un poco, de ese proceso creativo tuyo que es tan intenso", apunta Adam.

Robe Iniesta estuvo conectado a la Marina Alta por las cuerdas de estas guitarras artesanales. Siempre dijo "sí" cuando los hermanos Broseta le pidieron que colaborara en proyectos solidarios.