Un conductor de 24 años fallece al bajarse de su coche en la AP-7 en Dénia y atropellarlo otro automóvil

Terrible accidente en la AP-7 en el término municipal Dénia, aunque en el linde con El Verger. Hay un fallecido. Es un conductor de 24 años de nacionalidad francesa. Circulaba en dirección a València. Su coche se ha salido de la vía. Era un accidente sin importancia. Pero se ha bajado del vehículo y otro coche lo ha arrollado.

El accidente ha ocurrido sobre las 13 horas en el kilómetro 602 de la AP-7. Han acudido los servicios sanitarios, así como la Guardia Civil de Tráfico. El equipo médico del SAMU no ha podido ya hacer nada por el joven. Ha confirmado su fallecimiento.

Grandes retenciones

Mientras, se han producido grandes retenciones en esta autovía. La Dirección General de Tráfico ha avisado de tráfico lento en todos los carriles de la AP-7 en el tramo de Dénia a Oliva por un accidente entre los municipios de El Verger y Dénia.