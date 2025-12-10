Inclusió, respecte i tolerància: un Nadal de valors a Dénia
El Cap d'Any serà una festa contínua a la Glorieta: començarà a migdia amb les campanades infantils
L’Ajuntament de Dénia presenta la programació de les festes de Nadal, elaborada de manera col·laborativa per les regidories de Festes, Comerç, Major, Esports, Joventut, Normalització Lingüística, Cultura, Biblioteques i Arqueologia i Museus. Com és tradició, l’Ajuntament felicitarà el Nadal amb el dibuix guanyador del concurs escolar de l’any passat.
Este 2025 il·lustra la felicitació i la programació municipal de Nadal el dibuix de Minerva Lara Pastor, alumna del col·legi San Juan Bautista. El seu treball presenta motius molt nadalencs –colorides boles de l’arbre i xicotets donyets i donyetes- amb un missatge molt potent que mostra famílies diverses i fa una crida al respecte i la tolerància.
El programa inclou un bon nombre d’actes per als més menuts i el públic familiar: música, espectacles, tallers i molta il·lusió.
En la biblioteca Juan Chabás, dos tallers, els dissabtes 13 i 20 de desembre. El dia 13, a les 12 hores, se celebra el taller de manualitats “Glow Art nadalenc” amb llum negra i colors fosforits, conduït per Sara Bono. És una activitat recomanada per a majors de 4 anys. Es requerix inscripció prèvia al telèfon 96 575 98 19 o al correu biblioteca@ayto-denia.es.
I el dissabte dia 20, a les 11.30 hores, hi haurà un taller de jocs infantils organitzat per l’empresa joguetera Cayro, de Dénia. Recomanat a partir dels 3 anys.
Al Centre Social, el públic infantil podrà gaudir de funcions de teatre, màgia i circ amb entrada lliure. Serà els dies 26, 27 i 28 de desembre i 2 i 4 de gener, a les 17.30 hores.
A l’auditori, el 22 de desembre, a les 17.30 hores de la vesprada, se celebrarà el concert de Nadal de bandes de l’escola ‘Rebombori Musical’, amb entrada lliure fins a cobrir l’aforament.
I queden unes altres dates que no poden faltar en l’agenda de cap xiqueta ni xiquet de Dénia. El 20 de desembre, a les 17.30 hores, el Pare Noel arribarà a Dénia i recorrerà els carrers del Marqués de Campo i Diana fins a arribar a la plaça de la Constitució, on els xiquets i xiquetes podran entregar-li les seues cartes de desitjos.
El dia de Cap d’Any, 31 de desembre, totes les edats hi trobaran diversió a la glorieta del País Valencià. Per als menuts, campanades infantils amb animació i música d’11 a 13 hores. La celebració continuarà amb tardeo per al públic adult amb els DJ Pitt Franco i Pepe Nacho (de 13.30 a 15 hores) i l’actuació del grup Loli Pop (de 15 a 18 hores).
Acomiadarem 2025 i donarem la benvinguda a l’any nou amb l’orquestra La Pato, que actuarà a la Glorieta de 23.30 hores fins a les 02.30 hores.
L’altra data a recordar pels més menuts és el 3 de gener, dia que els Carters Reials arriben a Dénia a recollir les cartes per a Ses Majestats. Serà a les 18 hores i està previst que recórreguen el primer tram de Marqués de Campo, el carrer de Diana i arriben a la plaça de la Constitució.
Ells són l’anunci previ a l’arribada dels Reis Mags d’Orient el dilluns 5 de gener. S’ha comunicat a l’ajuntament que Ses Majestats arribaran per mar a les 17 hores i començaran la cavalcada pels carrers Campo, Diana i la Via a les 18 hores.
Nadales i música tradicional
Nadal a Dénia és també música i solidaritat de la mà d’agrupacions locals que oferixen les seues actuacions: les Aules de la Tercera Edat de Dénia celebren el Festival de Nadal el dia 17 de desembre, a les 18 hores; l’endemà, dia 18, actuarà la coral de la Llar de Jubilats, també a les 18 hores; el divendres 19, a les 20 hores, zambomba flamenca solidària, a benefici d’Amadem, amb l’actuació del cor No Ni Na; i el 20 de desembre, a les 20 hores, tindrà lloc el concert de Nadal del Grup Polifònic Cadenza, que celebra el 10é aniversari. Totes les actuacions seran al Centre Social.
Joves i esportistes
Des de Joventut s’aporten diferents activitats com el Pati jove nadalenc, amb bàsquet, taller de targetes de Nadal i concurs de curiositats nadalenques (dia 20 de desembre, de 16 a 19 hores, col·legi Cervantes); la festa de Nadal a ‘Dissabtes Joves’, amb ‘guateke’, taller nadalenc i jocs de taula (dia 20 de desembre, de 18 a 23 hores, Casal Jove) i un photocall de Nadal que s’instal·larà a la Sala Joves Art els dies 22 i 23 de desembre, de 16 a 20 hores.
L’esport sempre té un lloc especial en la programació nadalenca de Dénia, on enguany tornen a celebrar-se les populars curses de Sant Silvestre (dia 30, 19.30 hores, pl. Constitució) i el Tortell de Reis (dia 4 de gener, 11 hores, Marina de Dénia).
També, de la mà de la Regidoria d’Esports, es proposen dos matins de l’activitat “Esport als Barris”: el 13 de desembre, al carrer de la Via, on està instal·lat el Mercat de Nadal; i el dia 27, a la plaça de Mariana Pineda. Els dos a les 11 hores.
El 21 de desembre, d’11 a 13.30 hores, se celebrarà al poliesportiu la Gala de Nadal de gimnàstica rítmica oberta al públic, amb esportistes d’iniciació, escola, interclub, federació i gimnastes que competixen a escala nacional.
Per últim, els aficionats a l’handbol podran gaudir del Torneig de Reis Ciutat de Dénia el dissabte 3 de gener, a partir de les 9 hores, al poliesportiu. Hi competiran les categories benjamí i aleví. Esta activitat l’organitza el club Garbí Dénia, amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports, i és oberta al públic.
Un Nadal per a la Història: programació de visites guiades
L’àrea d’Arqueologia i Museus ha elaborat una completa programació de visites guiades que, sota el títol ‘Un Nadal per a la Història’ proposa a veïns i visitants un recorregut pels museus de la ciutat i una novetat ben interessant, la possibilitat de visitar l’exposició “Dénia. Arqueologia i Museu’ inaugurada al MARQ d’Alacant el mes de novembre passat.
Esta visita guiada, que inclou l’anada i tornada a Alacant en microbús, s’oferix els dies 19, 23 i 30 de desembre i 2 de gener. El nombre de participants és limitat, per la qual cosa cal fer una inscripció prèvia al telèfon 96 642 02 60. L’entrada al MARQ té un preu de 3 euros.
Les altres visites guiades previstes per a les dates nadalenques són al Museu Arqueològic de Dénia (20 i 27 de desembre i 3 de gener); el Centre d’Interpretació “Dénia, ciutat vigia” al Castell de Dénia (21 i 28 de desembre i 4 de gener); el Museu de la Mar (22 de desembre); la visita ‘Descobrir el Castell’ (24 i 31 de desembre); al Museu Etnològic (29 de desembre) i al Museu dels Joguets (5 de gener).
L’horari de totes les visites serà a les 11.30 hores.
