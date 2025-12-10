"Es insultante que digan que hemos adelantado el cincuentenario de las fiestas de Calp por motivos electoralistas"

La fiesta es una niebla. La fiesta es también un milagro (en este caso, un "miracle"). Prendida con legendarios alfileres (una devoción o la conmemoración de un hecho histórico, habitualmente truculento, que se pierde en la noche de los tiempos), la fiesta tiene el poder de crear identidad, comunidad y pueblo. Y luego está la fiesta de la contradicción, la algarabía. La fiesta es bulliciosa.

"Es insultante que se diga que hemos querido adelantar el cincuentenario de los Moros y Cristianos por motivos electoralistas", lanzó ayer el portavoz del gobierno de Calp y de Compromís, Ximo Perles, en el pleno que aprobó por unanimidad constituir la comisión que organizará los actos de esta efeméride. El acuerdo también significa declarar 2026 como el año del inicio de la conmemoración. En la comisión hay festeros y también historiadores (21 miembros en total). El equipo de gobierno (Somos Calpe, PSOE y Compromís) confía en que ya se apacigue el debate que estalló en las últimas fiestas de octubre (es ese mes cuando se conmemoran el Crist de la Suor y los Moros y Cristianos).

Un precedente es que los 25 años se celebraron en 2001 y, por tanto, en 2026 tocaría conmemorar el cincuentenario. Sin embargo, en las fiestas nada es matemático ni sencillo. En 1976 un grupo de amigo ya alquiló trajes e improvisó el primer desfile. Pero fue en 1977 cuando se creó la Asociación de Moros y Cristianos y la fiesta se oficializó. En una fiesta de dos bandos, es casi natural que surjan discusiones de tirios y troyanos. Batalla de arcabucería dialéctica.

La fecha canónica, indiscutible, es la del "segon miracle", el del 22 de octubre de 1744, cuando el joven y alfeñique Caragol, el gran héroe local, le dio con la puerta en las narices a los piratas berberiscos y al traidor Moncofa, que murió fulminado. Esa historia y la supuesta ayudita taumatúrgica del Crist de la Suor dan sentido a la fiesta.

Más "germanor"

El cincuentenario tiene dinero. El presupuesto municipal del próximo año le reserva una partida de 88.863 euros. El concejal de Defendamos Calp Toni Tur ya apuntó en el pleno que el dinero debe ser para "fer germanor" y no malbaratarse en boato. Planteó que la efeméride de los 50 años debe servir para hacer la fiesta más abierta y sacarla de las "kàbiles".

El portavoz del gobierno local dijo que es una lástima que en los Moros y Cristianos surja "discrepancia y el debate estéril". Reveló que él había hecho un experimento sociológico y que, en las pasadas fiestas, dejó caer aquí y allí si debía conmemorarse el inicio de las fiestas en 2026 o 2027 o incluso al cumplirse los 50 años del himno de la asociación. Y fue la fiesta de la contradicción. Planteaba una cosa y "siempre había un conflicto y ganas de hablar de la nada".

"¿Politización? Sí, claro que la ha habido", dijo Ximo Perles. "Pero comenzó cuando una persona sin representar a la asociación insinuó que el gobierno quiere hacer la celebración en 2026 por motivos electoralistas. Me parece un insulto. Si alguien piensa que nos levantamos pensando cómo vamos a modificar una efeméride para ver si de cara a mayo de 2027 nos votan más, ya digo que no".

Mezclar (y agitar) fiesta y política es la traca. En Calp, las elecciones ya son de por sí muy pirotécnicas como para avivarlas un poco más con la pólvora de la fiesta.