Vox investiga a su portavoz en Xàbia por acosar sexualmente a una empleada

Vox ha abierto una investigación a su portavoz en el Ayuntamiento de Xàbia, José Marcos Pons Devesa, por acosar sexualmente a una empleada municipal. La empleada, que ocupaba un cargo de asesora (cargo de confianza), dejó el trabajo hace unos meses (antes del verano) al no poder soportar el hostigamiento diario y las humillaciones. La instructora de la investigación ha recabado testimonios en el consistorio y ha constatado el acoso. La investigación comenzó tras renunciar Clara Mengual a su trabajo de asesora municipal del grupo municipal Vox, grupo que solo cuenta con un concejal, el citado José Marcos Pons. Los cargos de confianza los nombra la alcaldesa.

En Xàbia, gobierna una coalición de PP, el grupo independiente CpJ y el único concejal de Vox. La renuncia de Clara Mengual, una trabajadora discreta y muy amable, fue una sorpresa para todo aquel que no hubiera sido testigo de algunas situaciones que revelaban cómo trataba el concejal a la asesora municipal. Disponer de un cargo de confianza a su disposición fue una de las condiciones que puso Pons para entrar en un pacto que le necesitaba para tener la mayoría. Clara Mengual iba de número diez en la candidatura local de Vox en las elecciones municipales.

La investigación, que estaría ya muy avanzada, habría constatado que el acoso fue más allá de las insinuaciones y que hubo un hostigamiento de índole sexual. La asesora estuvo, al principio, destinada en Amjasa, la empresa municipal del agua. Allí había más trabajadores y el portavoz de Vox se contenía. No obstante, luego trasladó a la asesora a un despacho en el ayuntamiento en el que ella estaba en muchos momentos sola. Entonces el acoso se volvió insoportable. Llegó un momento en el que la asesora no pudo más. Renunció al trabajo. El concejal de Vox eligió a su sustituto, un sobrino suyo.

A nadie escapaba que la asesora había llegado al límite y de ahí que hubiera dejado el trabajo. Vox tuvo conocimiento de esta situación. Inició una investigación. Según ha podido saber este diario, la instructora ha confirmado que la trabajadora sufrió acoso. Falta saber si el partido tomará medidas contundentes contra su concejal en Xàbia.

Ahora, además, el gobierno local y la alcaldesa, la popular Rosa Cardona, no pueden obviar que tienen de socio a un concejal al que su partido ha investigado por acoso sexual a una asesora municipal. También deberán actuar. Pons se ha desmarcado del gobierno local y siempre ha votado en contra de las mociones y declaraciones institucionales contra la violencia machista. Esos acuerdos, también los relativos a la igualdad, tenían el respaldo de todos y el único voto en contra de Pons.

Banalizar la violencia contra las mujeres

José Marcos Pons es concejal de Turismo, del Ciclo Integral del Agua y de la empresa pública Amjsa. También es segundo teniente de alcalde. Ya desencadenó una crisis en el gobierno local cuando arremetió contra el intendente jefe de la Policía Local y los agentes al recriminarles que participaran en actos contra la violencia machista. Les acusó de "perseguir y estigmatizar al género masculino". La reacción de condena a esas declaraciones fue unánime. El portavoz de Vox se vio obligado a rectificar y pedir disculpas públicas por atacar a la Policía Local y banalizar la violencia contra las mujeres.

Pons lideró la candidatura de Vox en Xàbia en las últimas elecciones. Había estado apartado varios años de la política. Fue concejal del PP cuando este partido lo encabezaba Juan Moragues.