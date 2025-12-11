Otro exuberante "jardín" de marihuana en un sótado: hallan 881 plantas en Dénia
La plantación estaba dotada con un sofisticado sistema de iluminación y ventilación que recibía la energía de un enganche ilegal a la red eléctrica
De repente, se ha puesto de moda una determinada rama de la jardinería interior. Es ilegal. La Policía Nacional ha encontrado otro exuberante "jardín" de marihuana en un sótano de un chalé en Dénia.
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Dénia una plantación “indoor” de marihuana con 881 plantas y ha detenido a tres varones, de 20, 40 y 43 años de edad, como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.
La investigación se inició, tras contrastar diversa información recibida (la colaboración ciudadana es esencial), sobre la posible existencia de una plantación de marihuana tipo “indoor”, en una vivienda ubicada en una partida del término municipal de Dénia.
Analizada toda la información, los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Dénia, mediante vigilancias y otras averiguaciones realizadas en torno a la vivienda investigada, pudieron determinar que en el interior se podría estar desarrollando una actividad ilícita compatible con una plantación de marihuana.
Durante la fase de explotación de la investigación y en base a los indicios recabados, se solicitó a la Autoridad Judicial una entrada y registro en la vivienda investigada.
Tras el registro, se localizó una plantación de marihuana con un total de 881 plantas distribuidas en varias estancias de la vivienda, así como un sofisticado sistema hidropónico dotado de transformadores, aparatos de aire, extracción y focos luminiscentes. Además, los agentes intervinieron, dinero en efectivo y una pistola de aire comprimido.
Enganche ilegal
A su vez se realizaron gestiones con el fin de comprobar si la vivienda investigada estuviese sufriendo pérdidas de fluido eléctrico o se encontrara enganchada ilegalmente, se pudo confirmar la existencia de un enganche ilegal a la red eléctrica.
Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Dénia.
