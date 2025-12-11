Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huelga EducaciónReivindicaciones profesoresEl tiempo en ValenciaHuelga médicosViolencia machista CatarrojaNovela SaguntPuente Massanassa-CatarrojaTerremotos CulleraViróloga VIH
El gobierno de Xàbia también investiga a su socio de Vox acusado de acoso sexual y asegura que tomará "las medidas oportunas"

Afirma que los departamentos municipales están recabando información sobre el presunto hostigamiento de José Marcos Pons a una asesora municipal

El portavoz de Vox, José Marcos Pons

El portavoz de Vox, José Marcos Pons / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

El equipo de gobierno de Xàbia también ha reaccionado a la investigación al portavoz de Vox, José Marcos Pons, por acoso sexual a una asesora municipal. Ha emitido un escueto comunicado. Condena de forma rotunda y absoluta cualquier forma de acoso, violencia machista y conducta que atente contra la dignidad de las mujeres. En Xàbia hay un pacto de gobierno de PP, Ciudadanos por Jávea y el citado concejal de Vox. El gobierno local asegura que también está investigando los hechos que denunció la asesora que hace unos meses renunció a este trabajo al no poder soportar el presunto hostigamiento.

"Los departamentos municipales están recabando en estos momentos toda la información y datos necesarios para tomar las medidas oportunas siguiendo los procedimientos y garantías legales", ha indicado el gobierno local. Si la alcaldesa destituye al portavoz de Vox se quedará en minoría, pero, a esas alturas, esa opción casi parece un mal menor.

El comunicado subraya que el ayuntamiento "reitera su compromiso firme con la protección, el acompañamiento y la defensa de cualquier persona que pueda verse afectada por una situación de esta naturaleza".

La reacción del gobierno local llega después de que el PSPV exigiera a la alcaldesa que destituyera al concejal investigado por su propio partido, Vox, por acoso, denuncia a la que esta formación ha dado carpetazo.

Este diario avanzó en exclusiva que Vox estaba investigando a su portavoz en Xàbia por un presunto acoso sexual a una asesora municipal adscrita a su grupo municipal. Los cargos de confianza los nombra la alcaldesa. Esta trabajadora renunció al empleo hace unos meses (antes del verano) y trasladó al comité de garantías de Vox que había sufrido acoso por parte del concejal José Marcos Pons, quien hoy ha difundido una nota en la que confirma que ha habido una investigación. Tanto el concejal como Vox han asegurado que se ha cerrado y que se rechazan los hechos denunciados por la extrabajadora municipal.

