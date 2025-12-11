Impacte de més de 500.000 euros al comerç local: la benedicció dels bons consum en Dénia
La major despesa s'ha fet en tendes de moda i complements, tecnologia i electrodomèstics, calçat i esport
Els bons consum han estat una benedicció a Dénia. Han donat oxigen al comerç local i els veïns i veïnes han pogut fer compres, en un període com aquest, previ al Nadal, de molt de consum, a meitat de preu. Mantindre els bons, enguany sense subvenció de la Diputació d'Alacant, ha estat un encert total.
La regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Dénia, en col·laboració amb Creama, ha realitzat el balanç de la campanya Bons Consum 2025, desenvolupada entre l’11 de novembre i el 9 de desembre i que ha comptat amb un pressupost municipal de 216.750 euros. Del total pressupostat, s’han consumit 210.140 euros, la qual cosa representa un 97%.
L’ús dels bons ha generat un impacte global de 504.465 euros en els comerços adherits. Un total de 113 establiments han participat en aquesta edició, procedents de diversos sectors del comerç local. Entre els àmbits que han registrat major volum de despesa destaquen moda i complements, tecnologia i electrodomèstics, calçat i esport.
La regidora de Comerç, Maria José García, ha valorat positivament el resultat d’aquesta edició: “La campanya ha tornat a demostrar que és una eina útil per a dinamitzar el comerç local i incentivar les compres en establiments de proximitat. La resposta de la ciutadania ha sigut molt significativa i ha tingut un efecte directe en l’activitat econòmica del municipi”.
Finançament municipal
García ha recordat també que enguany la iniciativa ha sigut finançada íntegrament amb recursos propis: “Des de l’Ajuntament hem decidit mantindre esta campanya, tot i no comptar amb el finançament de Diputació, perquè considerem que aporta un valor important al teixit comercial i a la dinamització econòmica de Dénia”.
La ciutadania ha pogut descarregar fins a 100 euros en bons a través del portal bonsconsum.denia.es, seguint les fases establides per a facilitar l’accés tant a les persones majors de 65 anys com al públic general.
- Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
- Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
- Encuentran a la joven de 34 años desaparecida en Benissa
- Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
- El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
- Picaresca en la vivienda: 'sisa' 189.500 euros de la venta de una casa en Dénia
- Asaltan una joyería de Xàbia y atacan a su dueña de 77 años: 'Me han destrozado; me han robado el trabajo de toda una vida
- El urbanismo de lujo no tiene fin en Xàbia: apartamentos de 1,6 millones