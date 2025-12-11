El PSPV exige a la alcaldesa de Xàbia que destituya al concejal de VOX investigado por acoso sexual a una empleada

El PSPV de Xàbia ha exigido a la alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, que retire las delegaciones al portavoz municipal de Vox, José Marcos Pons, a quien su partido ha investigado por acoso sexual a una empleada municipal. Los socialistas piden también a la alcaldesa que la denuncia de la trabajadora, que fue cargo de confianza adscrito al grupo municipal Vox (los asesores los nombra la alcaldesa) y renunció al empleo por el presunto hostigamiento de José Marcos Pons, que los hechos se investiguen "de forma exhaustiva y se adopten medidas cautelares de forma inmediata".

La investigación de parte, la realizada internamente por Vox, ha exonerado al concejal, quien es segundo teniente de alcalde y lleva las delegaciones de Turismo, Ciclo Integral del Agua y empresa municipal Amjasa.

Los socialistas califican de "inaceptables" los comportamientos que atenten contra contra las mujeres. Insiste en erradicar este tipo de conductas en todos los ámbitos. Exige la dimisión del concejal de Vox y que de manera inmediata la alcaldesa la retire las delegaciones.

El grupo municipal socialista también interpela a la alcaldesa para que diga desde cuándo conoce esta situación y "por qué no se adoptaron medidas para proteger a la trabajadora afectada, que tuvo que abandonar su puesto debido a los hechos denunciados".

Además, recuerdan que la alcaldesa es "la responsable del funcionamiento y la imagen del ayuntamiento, así como de garantizar el bienestar y la seguridad de todas las empleadas y empleados municipales".

El grupo socialista también reclama "la activación inmediata del protocolo interno frente a casos de acoso sexual y la aplicación de todas las medidas previstas para amparar a la víctima, quien, además del presunto episodio de violencia sexual, ha sufrido las consecuencias económicas derivadas de la pérdida de su empleo.

Erradicar la violencia machista

Mientras, el grupo municipal de Compromís en Xàbia ha exigido al gobierno local, el pacto de PP, CpJ y del concejal de Vox, que aplique "políticas efectivas" de prevención de acosos, protección de las mujeres y sensibilización. "Es imprescindible que trabajemos conjuntamente para avanzar por un pueblo libre de violencia machista".