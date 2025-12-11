Rescatan a una vecina de 68 años que sufrió un accidente doméstico y quedó atrapada en su casa

Los bomberos han rescatado esta mañana por el balcón de un cuarto piso de la avenida Palmela de Xàbia a una vecina de 68 años que sufrió un accidente doméstico y quedó atrapada dentro de su propia casa. Se cayó y se golpeó la cabeza. No podía pedir ayuda ni apenas moverse. Ha permanecido al menos un día entero tirada en el suelo de su piso.

Los bomberos han utilizado la autoescalera para acceder por el balcón a la vivienda / Levante-EMV

Avisados de que en la vivienda estaba la vecina y que podía estar enferma o haber sufrido un accidente, han acudido esta mañana la Policía Local, los bomberos y los servicios sanitarios de la Cruz Roja. La mujer tenía puesta la llave por dentro. Los rescatadores han accedido por el balcón del cuarto piso. Tras estabilizarla, se la ha trasladado al hospital de Dénia. Evoluciona bien.

Personas que viven solas

Este tipo de rescates en las casas de personas que viven solas (a menudo de avanzada edad) son cada vez más frecuentes en la Marina Alta. Es fundamental que los vecinos estén pendientes de estas personas.