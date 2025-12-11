Sueldos "extremadamente" bajos y duras condiciones de trabajo: los empleados de la recogida de basura de Teulada Moraira van a la huelga

"La huelga es el último recurso y entendemos que esta convocatoria no es plato de buen gusto para nadie, sobre todo para nosotros". El sindicato CC OO avanzó ayer que los trabajadores de la empresa municipal Teumo Serveis Públics, S. L., encargada de la recogida de basura y la limpieza viaria en Teulada Moraira, ya no tienen más opción que la de ir a la huelga. El comité de empresa aprobó el pasado viernes convocar varias jornadas de huelga. La primera será el 26 de diciembre, en plenas fiestas de Navidad. El paro lo encabezan los conductores de los camiones de más tonelaje de la empreas.

Los empleados aseguran que se ven obligados a ir a la huelga. "No nos queda otro recurso". Advierten del "nulo interés del equipo de gobierno de Teulada por sentarse a negociar con nosotros y escuchar los graves problemas que sufrimos diariamente". Los trabajadores subrayan que las condiciones de trabajo son duras y que perciben sueldos "extremadamente bajos para la responsabilidad y el alto grado de especialización y profesionalización de nuestro trabajo, imprescindible para un municipio encarado sobre todo al sector turístico como es Teulada Moraira".

Servicios mínimos en las fiestas de Navidad

Los empleados piden, por tanto, mejoras en los salarios. Piden al gobierno local y al alcalde, Raúl Llobell, del PP, que se sienten a negociar y que encuentren un hueco en sus agendas, "cerradas siempre que hemos solicitado una reunión". Avisan de que estas fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes el servicio de recogida de basura y limpieza viaria "será única y exclusivamente de escasos servicios mínimos y porque es lo que marca la Ley".

El alcalde ha convocado hoy una rueda de prensa para explicar su postura sobre este conflicto laboral y la situación salarial y de condiciones de trabajo de los empleados de la empresa municipal.