Vox cierra la investigación a su portavoz de Xàbia por acosar sexualmente a una empleada
El concejal José Marcos Pons confirma que el partido le abrió una investigación y dice que "se ha determinado que no existió acoso ni conducta inapropiada por mi parte"
Vox ha dado carpetazo a la investigación que abrió a su portavoz en Xàbia, José Marcos Pons, tras denunciar de forma interna una asesora municipal que había sufrido acoso sexual por parte de este concejal. El partido ha cerrado la investigación a su concejal, el único de esta formación en el Ayuntamiento xabienc y quien gobierna junto a PP y el grupo independente Ciudadanos por Jávea.
El propio José Marcos Pons ha confirmado que su partido le abrió una investigación. Ha emitido un comunicado en el que asegura que la comisión que la ha instruido "ha determinado de forma clara que no existió acoso ni conducta inapropiada por mi parte".
Ha atribuido que este diario avanzara en exclusiva que su partido lo estaba investigando por una denuncia interna por acuso sexual a "un intento deliberado de dañar mi imagen pública y la del partido al que pertenezco". Ha asegurado que tomará acciones legales "con el objetivo de defender el honor, la verdad y la integridad de mi persona y de Vox".
La renuncia de la asesora
La empleada municipal, que ocupaba un cargo de confianza (los puestos de asesor los nombran los alcaldes, en este caso la alcaldesa, la popular Rosa Cardona), dejó hace unos meses el trabajo. Este diario ha podido saber que trasladó a su partido el motivo de esa renuncia: el acoso sexual y el hostigamiento que había sufrido por parte del portavoz municipal de Vox. El partido inició una investigación. La instructora recabó información en el ayuntamiento. Esa investigación se ha cerrado con una amonestación al concejal.
