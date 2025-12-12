Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La alcaldesa de Xàbia destituye al portavoz de Vox acusado de acosar sexualmente a una asesora municipal

La munícipe, la popular Rosa Cardona, retira a José Marcos Pons las delegaciones "hasta que se esclarezcan definitivamente" los hechos

PP y Ciudadanos por Jávea gobernarán en minoría al apartar al que hasta ahora ha sido su socio de Vox

En el centro y con corbata roja el portavoz de Vox, José Marcos Pons

En el centro y con corbata roja el portavoz de Vox, José Marcos Pons / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

La alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, del PP, ha retirado todas las delegaciones al portavoz municipal de Vox, José Marcos Pons, acusado de acosar sexualmente a una asesora municipal que hace unos meses renunció a este trabajo al no poder soportar el presunto hostigamiento. El gobierno local, ahora de PP y CpJ y que queda en minoría al apartar a su hasta ahora socio de Vox, ha emitido un comunicado en el que explica que toma esta medida "por un criterio de ejemplaridad y responsabilidad institucional". Afirma que apartar a José Marcos Pons de sus delegaciones (era segundo teniente de alcalde y concejal de Turismo, Ciclo Hídrico del Agua y de la empresa municipal Amjasa) "preserva la estabilidad municipal" y demuestra que el ayuntamiento actúa "con la máxima transparencia".

No obstante, el comunicado advierte de que destituir al concejal es una medida cautelar. "Se toma hasta que los hechos se esclarezcan definitivamente". También indica que esta decisión no supone valorar los hechos ni cuestiona la presunción de inocencia.

La alcaldesa ha afirmado que "la confianza en las instituciones se refuerza actuando con rigor y responsabilidad, garantizando tanto el respeto a las personas como el comportamiento ejemplar del Ayuntamiento”. Rosa Cardona asume las concejalías de Turismo, Ciclo Hídrico del Agua y Amjasa.

El ayuntamiento cuenta con un protocolo de prevención del acoso laboral que describe muy claramente las medidas que hay que tomar cuando alguien aprovecha su superioridad jerárquica para hostigar, vejar y humillar a un trabajador.

Apartar al concejal de Vox del gobierno local supone que PP y CpJ gobernarán a partir de ahora en minoría.

Protocolo de acoso laboral y sexual

El supuesto acoso sexual de José Marcos Pons a la que fue asesora municipal (los cargos de confianza los nombra la alcaldesa y éste estaba adscrito al grupo municipal de Vox) lo adelantó en exclusiva Levante-EMV. Avanzó que incluso Vox había abierto una investigación, investigación de parte que este partido ha cerrado sin tomar medidas contra el concejal, al denunciar internamente la trabajadora que había sufrido acoso sexual y que, por este motivo, había que dejar su empleo. Este caso de un trabajador que al ser víctima de acoso se ve impelido a renunciar a su trabajo también viene recogido en el protocolo municipal, protocolo que data de 2012 y que se modificó en 2024 para recoger nuevos supuestos de acoso y hacer más efectiva la lucha y la prevención de estas situaciones.

El PSPV, partido en la oposición en Xàbia, ya exigió ayer a la alcaldesa que retirara inmediatamente al concejal investigado por acoso sexual a una trabajadora todas sus delegaciones.

