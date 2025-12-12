"Desastre, desastre y desastre": el balance que hace el PP de Dénia del año de gestión del gobierno local

"Desastre, desastre y desastre". La portavoz del PP en Dénia, Pepa Font, no tuvo bastante con endilgarle al gobierno local (PSPV y Compromís) un "desastre". Así, a bote pronto, en el balance de año del tradicional encuentro de Navidad de los populares dianenses con la prensa, la líder del PP denunció maniobras en el plan pormenorizado del Montgó, la pérdida de 14 millones de fondos europeos y el fiasco de las infraesctructuras esenciales. Dijo que el actual alcalde, el socialista Vicent Grimalt, cerrará diez años y medio en el cargo (en mayo o junio le cederá la alcaldía a Rafa Carrió, de Compromís) "sin tener la estación de autobuses, ni el teatro, ni el nuevo pabellón deportivo, ni mil cosas más". Sostuvo que Dénia tiene "el gobierno más caro de su historia" y que, sin embargo, los proyectos fundamentales siguen empantanados.

Pero la crítica más acerba no fue para el alcalde, sino para la concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll. El PP de Dénia tiene claro que ya hay que mover el foco, que Ripoll será la candidata del PSPV a la alcaldía y que el urbanismo es el gran campo de batalla. La exposición pública del plan pormenorizado de los suelos urbanizables del Montgó (Dénia cuenta desde hace dos años con plan estructural y ahora toca ir aprobando los pormenorizados, es decir, el detalle y las líneas del desarrollo urbanístico) ha abierto un frente encarnizado. La asociación de promotores arremete contra la concejala de Territorio. Ha exigido su dimisión.

Las hojas "hurtadas"

Y Pepa Font no se queda atrás. Denuncia que al documento que se ha expuesto al público le faltan tres hojas. Dice que el gobierno local, al llevar a pleno el acuerdo, sí les facilitó un documento con 36 horas, pero que al que, finalmente, se ha expuesto le faltan tres hojas, la 33, 34 y 35. "No se puede aprobar una cosa y luego exponer otra. No sé si es prevaricación, un error o una indefensión de cara a los ciudadanos", advirtió la portavoz del PP, que precisó que las hojas "hurtadas" son las que definían la edificabilidad.

"Es una ilegalidad como la copa de un pino", afirmó, y añadió que se perjudica a pequeños propietarios. "Aquí no hay especulación. En cambio, en el Camí dels Lladres (ahí se están construyendo urbanizaciones de apartamentos) sí tienen todos licencia".

La portavoz popular también culpó a Ripoll de la pérdida de 14 millones de euros de subvenciones europeas. Sostuvo que los diez millones de la segunda residencia de mayores se han evaporado "al no presentarse el proyecto en tiempo y forma". Y aseveró que los dos millones del Bosc de Diana (el futuro gran parque público de Dénia) han caído al "no tramitarse el proyecto a través de un plan especial, como exigen las normas urbanísticas".