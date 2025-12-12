Las franquicias se apoderan de Marqués de Campo en Dénia
El restaurante de una famosa cadena de hamburguesas que abrirá en el "rovellet" de la ciudad de la gastronomía ya muestra los carteles: no son excesivamente aparatosos dado que la fachada está protegida
En las placas de la calle Marqués de Campo, el histórico bulevar de Dénia, se aclara que el tal Josep Campo Pérez (1817-1889) fue "promotor" del tren Carcaixent-Gandia-Dénia, línea que se abrió en 1884 y que se cerró el 10 de febrero de 1974. El progreso llegaba por vía estrecha, la de aquel ferrocarril. Ahora no hay tren, pero el progreso va por "via ampla, amplíssima". Y transforma el paisaje urbano de Dénia.
Marqués de Campo, el "rovellet" de la ciudad creativa de la gastronomía de la Unesco (justo ahora se cumplen diez años de ese hito, del reconocimiento que hizo de Dénia una trinchera de la dieta mediterránea), pierde, poco a poco (o mucho a mucho), autenticidad. Van cerrando los comercios y restaurantes de siempre. Y se abren más y más franquicias. Entre los pocos que resisten, están la Heladería Verdú, abierta en 1953, y la Tasca Eulalia, que llegó en 1982 y que este año ha recibido el "Solete" de la Guía Repsol.
Ya se sabía desde hace un año que una famosa cadena de hamburgesas le había echado el ojo a Marqués de Campo. Las obras para renovar el local y adaptarlo a los ritmos de los restaurantes de "fast food" empezaron el pasado mes de marzo, después de las Fallas. Esta semana se han colocado en la fachada, fachada protegida, los letreros del Burgen King. No son excesivamente aparatosos. La normativa impide poner aquí grandes luminosos.
Idénticos negocios, el mismo paisaje comercial
Las franquicias se apoderan de Marqués de Campo. Ocurre lo mismo que en todos los centros urbanos de las ciudades: idénticos negocios, uniforme paisaje comercial. En Dénia, hay restaurantes de cocina tradicional y de producto. También los hay de gastronomía creativa. Una oferta sabrosíma. Pero es todo un símbolo que la comida rápida se haga hueco (un gran hueco) en el meollo de la ciudad, en el histórico bulevar de Marqués de Campo.
