Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fundadores ValènciaEl tiempo en ValenciaReforma Plaza AyuntamientoCaseros condenadosGrau Vell Sagunt
instagramlinkedin

Las franquicias se apoderan de Marqués de Campo en Dénia

El restaurante de una famosa cadena de hamburguesas que abrirá en el "rovellet" de la ciudad de la gastronomía ya muestra los carteles: no son excesivamente aparatosos dado que la fachada está protegida

Las letras del restaurante de comida rápida que abrirá en Marqués de Campo

Las letras del restaurante de comida rápida que abrirá en Marqués de Campo / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

En las placas de la calle Marqués de Campo, el histórico bulevar de Dénia, se aclara que el tal Josep Campo Pérez (1817-1889) fue "promotor" del tren Carcaixent-Gandia-Dénia, línea que se abrió en 1884 y que se cerró el 10 de febrero de 1974. El progreso llegaba por vía estrecha, la de aquel ferrocarril. Ahora no hay tren, pero el progreso va por "via ampla, amplíssima". Y transforma el paisaje urbano de Dénia.

Marqués de Campo, el "rovellet" de la ciudad creativa de la gastronomía de la Unesco (justo ahora se cumplen diez años de ese hito, del reconocimiento que hizo de Dénia una trinchera de la dieta mediterránea), pierde, poco a poco (o mucho a mucho), autenticidad. Van cerrando los comercios y restaurantes de siempre. Y se abren más y más franquicias. Entre los pocos que resisten, están la Heladería Verdú, abierta en 1953, y la Tasca Eulalia, que llegó en 1982 y que este año ha recibido el "Solete" de la Guía Repsol.

Ya se sabía desde hace un año que una famosa cadena de hamburgesas le había echado el ojo a Marqués de Campo. Las obras para renovar el local y adaptarlo a los ritmos de los restaurantes de "fast food" empezaron el pasado mes de marzo, después de las Fallas. Esta semana se han colocado en la fachada, fachada protegida, los letreros del Burgen King. No son excesivamente aparatosos. La normativa impide poner aquí grandes luminosos.

Idénticos negocios, el mismo paisaje comercial

Las franquicias se apoderan de Marqués de Campo. Ocurre lo mismo que en todos los centros urbanos de las ciudades: idénticos negocios, uniforme paisaje comercial. En Dénia, hay restaurantes de cocina tradicional y de producto. También los hay de gastronomía creativa. Una oferta sabrosíma. Pero es todo un símbolo que la comida rápida se haga hueco (un gran hueco) en el meollo de la ciudad, en el histórico bulevar de Marqués de Campo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un conductor de 24 años fallece al bajarse de su coche en la AP-7 en Dénia y atropellarlo otro automóvil
  2. Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
  3. Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
  4. Encuentran a la joven de 34 años desaparecida en Benissa
  5. Vox investiga a su portavoz en Xàbia por acosar sexualmente a una empleada
  6. Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
  7. El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
  8. Picaresca en la vivienda: 'sisa' 189.500 euros de la venta de una casa en Dénia

La nutricionista de Xàbia Ángela Devesa publica el seu primer conte infantil sobre la importància de l’alimentació saludable

La nutricionista de Xàbia Ángela Devesa publica el seu primer conte infantil sobre la importància de l’alimentació saludable

Las franquicias se apoderan de Marqués de Campo en Dénia

Las franquicias se apoderan de Marqués de Campo en Dénia

El gobierno de Xàbia también investiga a su socio de Vox acusado de acoso sexual y asegura que tomará "las medidas oportunas"

El gobierno de Xàbia también investiga a su socio de Vox acusado de acoso sexual y asegura que tomará "las medidas oportunas"

Relevo tranquilo en Gata: Josep Signes deja la alcaldía y la asume el 20 de diciembre Toni Signes

Relevo tranquilo en Gata: Josep Signes deja la alcaldía y la asume el 20 de diciembre Toni Signes

Impacte de més de 500.000 euros al comerç local: la benedicció dels bons consum en Dénia

Impacte de més de 500.000 euros al comerç local: la benedicció dels bons consum en Dénia

Rescatan a una vecina de 68 años que sufrió un accidente doméstico y quedó atrapada en su casa

Rescatan a una vecina de 68 años que sufrió un accidente doméstico y quedó atrapada en su casa

El PSPV exige a la alcaldesa de Xàbia que destituya al concejal de VOX investigado por acoso sexual a una empleada

El PSPV exige a la alcaldesa de Xàbia que destituya al concejal de VOX investigado por acoso sexual a una empleada

Vox cierra la investigación a su portavoz de Xàbia por acosar sexualmente a una empleada

Vox cierra la investigación a su portavoz de Xàbia por acosar sexualmente a una empleada
Tracking Pixel Contents