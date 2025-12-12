La nutricionista de Xàbia Ángela Devesa publica el seu primer conte infantil sobre la importància de l’alimentació saludable
‘Lola & Vitamino. L’aventura d’aprendre a menjar sa’ “està dirigit als xiquets i xiquetes principalment, però també a les seues famílies, que són les que tenen el paper fonamental d'inculcar els hàbits en ells i elles”
Una alimentació saludable i uns bons hàbits des de la infància són la llavor de la salut futura. Amb eixa premissa llança el seu primer conte infantil la nutricionista de Xàbia Ángela Devesa Bas, qui presenta ‘Lola & Vitamino. L’aventura d’aprendre a menjar sa’. El conte, de l’editorial BABIDI-BÚ, està il·lustrat per Laura Pérez.
Des d’una vessant lúdica i didàctica per als més menuts i menudes, ‘Lola & Vitamino. L’aventura d’aprendre a menjar sa’ narra la història d’una xiqueta que, després d'una competició d'atletisme, descobreix amb la seua mare els secrets i la importància d'una alimentació saludable. En este viatge coneixerà a Vitamino, el nutriheroi que viu dins les fruites i verdures, i gràcies als seus superpoders i els dels aliments saludables Lola es convertirà en SUPERLOLA.
Tal i com assenyala la seua autora, “es tracta d’un conte il·lustrat dirigit als xiquets i xiquetes principalment, però també a les seues famílies, que són les que tenen el paper fonamental d'inculcar els hàbits en ells i elles”.
En aquest viatge en el qual s'aventurarà Lola, aprendrà la importància de tindre una alimentació saludable d'una manera divertida, ressaltant a més valors com l’aprenentatge a través del joc, els moments de qualitat i la diversió en família. També altres com la disciplina, les autocures, la gratitud o la responsabilitat.
A més de l'aventura viscuda pels protagonistes, aquest llibre conté activitats perquè els més menuts participen de la mateixa manera que ho fa Lola en el conte. Després de completar la lectura, a través d’un QR, els i les lectores obtindran una recompensa per a convertir-se en superherois i superheroïnes. També inclou un escrit dirigit a les famílies per tal de crear consciència sobre l’alimentació saludable, la qual, entre altres factors, condicionarà la salut i el benestar dels futurs adults.
El llibre, que està disponible en valencià i castellà, es pot adquirir a diverses llibreries i papereries de la Marina Alta com Papereria Botella (Xàbia), Librería Papelería Puerto (Xàbia), Llibreria Públics (Dénia), Llibreria la Puríssima (Benissa) i Hiperoffice (El Poble Nou de Benitatxell), tot i que es pot demanar a qualsevol llibreria de confiança. També està disponible online al web de l’editorial BABIDI-BÚ (https://tienda.babidibulibros.com/ca/libro/lola-i-vitamino_168867/) i a plataformes com La Casa del Libro, El Corte Inglés o Amazon.
Ángela Devesa Bas (Xàbia, 1995) és graduada en Nutrició Humana i Dietètica i en Infermeria. L’autora ha combinat els seus coneixements sobre nutrició i salut amb la seua passió per la infància. La seua experiència treballant amb xiquets i xiquetes li ha permès promoure hàbits saludables, una de les seues aficions al costat de l’esport.
"El menjar i la força de somiar i jugar"
La seua primera obra naix amb l’objectiu de conscienciar a les famílies i als més menuts de casa sobre el poder d’una alimentació saludable. “Allò que mengen els nostres fills no només alimenta el seu cos, sinó que defineix la seua energia, el seu ànim i la seua capacitat per a somiar i jugar. L’alimentació i l’activitat física conscients són el primer gran pas de la família cap a una vida més plena i feliç”.
