El concejal de Vox de Xàbia destituido por presunto acoso sexual carga contra el PP y hará una oposición de colmillo
Dice que retirarle las delegaciones es "arbitrario" y que la alcaldesa está "deslegitimada y en minoría"
El portavoz de Vox en Xàbia, José Marcos Pons, apartado de sus concejalías por una acusación de presunto acoso sexual a una asesora municipal, enseña colmillo. Su partido ha dejado claro que el concejal pasa a la oposición y que no va a perder ocasión de demostrarle al gobierno local, de PP y Ciudadanos por Jávea, que está en minoría y que ha quedado en una situación de debilidad. El edil de Vox enseña colmillo. De entrada, acusa ya a la alcaldesa, la popular Rosa Cardona, de "incapacidad para ejercer sus responsabilidades". La emplaza a acudir a los tribunales "si conoce hechos ilícitos". Y carga contra el PP, hasta ahora su socio de gobierno: "Actúa como títere de la izquierda".
El concejal de Vox anuncia que dará batalla sin cuartel a sus hasta ahora socios. Avanza que ejercerá una oposición "firme y vigilante a una alcaldesa deslegitimada y en minoría".
La alcaldesa le retiró este viernes las delegaciones de Turismo, Ciclo Integral del Agua y la empresa municipal Amjasa y también lo apartó de segundo teniente de alcalde. El gobierno local insistió en que era una decisión adoptada por "un criterio de ejemplaridad y de responsabilidad institucional". También precisó que era una medida cautelar. "Se toma hasta que los hechos se esclarezcan definitivamente".
Protocolos de prevención del acoso laboral y sexual
La destitución llegó tras salir a la luz que Vox había investigado a su portavoz en Xàbia por una denuncia interna de una asesora municipal que tuvo que dejar el cargo al no poder soportar el presunto hostigamiento que sufría por parte de José Marcos Pons. Vox ha cerrado la investigación y ha concluido que no hubo acoso sexual. Pero ha sido una investigación de parte. El ayuntamiento ha activado su protocolo de prevención del acoso laboral (incluye el acoso sexual) y está también recabando información e investigando este caso. La empleada renunció a su trabajo de asesora (los cargos de confianza los nombra la alcaldesa y éste estaba adscrito al grupo municipal Vox) y luego, internamente, le expresó a su partido que había tomado esa decisión al no poder soportar más las presuntas vejaciones y el hostigamiento que le infligía su superior jerárquico.
- Un conductor de 24 años fallece al bajarse de su coche en la AP-7 en Dénia y atropellarlo otro automóvil
- Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
- Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
- Encuentran a la joven de 34 años desaparecida en Benissa
- Vox investiga a su portavoz en Xàbia por acosar sexualmente a una empleada
- Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
- El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
- Picaresca en la vivienda: 'sisa' 189.500 euros de la venta de una casa en Dénia