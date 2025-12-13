El concejal de Vox de Xàbia destituido por presunto acoso sexual carga contra el PP y hará una oposición de colmillo

El portavoz de Vox en Xàbia, José Marcos Pons, apartado de sus concejalías por una acusación de presunto acoso sexual a una asesora municipal, enseña colmillo. Su partido ha dejado claro que el concejal pasa a la oposición y que no va a perder ocasión de demostrarle al gobierno local, de PP y Ciudadanos por Jávea, que está en minoría y que ha quedado en una situación de debilidad. El edil de Vox enseña colmillo. De entrada, acusa ya a la alcaldesa, la popular Rosa Cardona, de "incapacidad para ejercer sus responsabilidades". La emplaza a acudir a los tribunales "si conoce hechos ilícitos". Y carga contra el PP, hasta ahora su socio de gobierno: "Actúa como títere de la izquierda".

El concejal de Vox anuncia que dará batalla sin cuartel a sus hasta ahora socios. Avanza que ejercerá una oposición "firme y vigilante a una alcaldesa deslegitimada y en minoría".

La alcaldesa le retiró este viernes las delegaciones de Turismo, Ciclo Integral del Agua y la empresa municipal Amjasa y también lo apartó de segundo teniente de alcalde. El gobierno local insistió en que era una decisión adoptada por "un criterio de ejemplaridad y de responsabilidad institucional". También precisó que era una medida cautelar. "Se toma hasta que los hechos se esclarezcan definitivamente".

Protocolos de prevención del acoso laboral y sexual

La destitución llegó tras salir a la luz que Vox había investigado a su portavoz en Xàbia por una denuncia interna de una asesora municipal que tuvo que dejar el cargo al no poder soportar el presunto hostigamiento que sufría por parte de José Marcos Pons. Vox ha cerrado la investigación y ha concluido que no hubo acoso sexual. Pero ha sido una investigación de parte. El ayuntamiento ha activado su protocolo de prevención del acoso laboral (incluye el acoso sexual) y está también recabando información e investigando este caso. La empleada renunció a su trabajo de asesora (los cargos de confianza los nombra la alcaldesa y éste estaba adscrito al grupo municipal Vox) y luego, internamente, le expresó a su partido que había tomado esa decisión al no poder soportar más las presuntas vejaciones y el hostigamiento que le infligía su superior jerárquico.