Los derechos humanos pintan mucho en Xàbia: la UNED entrega sus premios escolares

Los derechos humanos pintan mucho en Xàbia. Este concurso de la UNED promueve los valores de paz, igualdad, justicia y sostenibilidad. La reflexión surge de forma muy sencilla. Surge con trazos claros y colores vivísimos. Los alumnos de primaria dibujan los derechos humanos. Demuestran una gran creatividad. Y la tolerancia y el respeto al otro quedan plasmados en una lámina.

La UNED entregó este pasado miércoles 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, estos premios escolares. El primer premio fue para Rubén Biard Caro, quien cursa 3º de Primaria en el CEIP l'Arenal. También recibieron galardones los siguientes alumnos y alumnas: Eknoor Kaur, también del colegio l'Arenal; Martina Cantos Pico, del María Inmaculada; Mario Berenguer, del Port de Xàbia; Rabab Fzonachentoaf, del Mediterrània; Aurelia Zicklam, de l'Arenal; Sara Ahattach Popa, del Graüll; Nora Mestre Soler, del Graüll; Eva Sofia Muresan, del Mediterrània, y Lian Marin Cuevas, del Trenc d’Alba.

Ética, derechos humanos y transparencia

A la jornada, asistieron la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, la concejala de Cultura y Educación, Mavi Pérez, el conseller de la empresa pública Amjsa, César Rodríguez, y la directora de la UNED de Dénia, Raquel Martí.

Un momento de la entrega de los premios / Levante-EMV

Tuvo lugar una mesa redonda sobre ética, derechos humanos y transparencia en la que participaron el catedrático Rafael Junquera, el doctor en derecho y presidente de la Fundación Europea de Derechos Humanos, Jaume Sendra, y el coordinador de la Uned de Xàbia, Antonio Padilla.

La alcaldesa subrayó la concienciación y pedagogía del concurso escolar / Levante-EMV

La jornada puso de relieve una vez más que la pedagogía sencilla, la de dibujar y expresar, funciona. Los escolares conocen la trascendencia de los valores universales. Este concurso hace escuela de los derechos humanos.