La gramática viva de los arcos de piedra tosca en Xàbia

La rigidez es un síntoma de decadencia. El centro histórico de Xàbia empieza a sacudirse las ortodoxias. Los elementos arquitectónicos de gran valor (góticos o el estilo ecléctico de la burguesía de la pasa) hay que mantenerlos. Están protegidos. Pero también se puede dar un nuevo aire a la tradición constructiva. Las nuevas restauraciones demuestran que la gramática de la piedra tosca en Xàbia está viva, que se puede innovar (sin pasarse). El centro histórico resurge. El brío se lo da el turismo. Es complicado recuperar el tejido comercial. La transformación de este casco antiguo, de traza gótica y laberínticas callejuelas, llega de la mano de la restauración (los locales de las tiendas los van ocupando nuevos bares y restaurantes) y del alquiler turístico y los hoteles.

La restauración de la Casa dels Bolufer, una gran casa señorial del siglo XIX, está a la vista de todos. Cada avance se escruta con muchísimo interés. Los vecinos ven aciertos. Enjalbegar la fachada, recuperar el tono dorado de la tosca, restituir aleros y remates (acróteras) ha significado devolver el esplendor perdido a una casa que llevaba cerrada desde 1939 y que estaba muy deteriorada. Pero hay que fijarse también en otros detalles. La fachada está en la Plaça de l'Església. La parte posterior da a la calle Santa Clara. Y aquí, hay dos arcos, un de ellos ciego, muy notables. Se han restaurado con