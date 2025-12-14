La gramática viva de los arcos de piedra tosca en Xàbia
Las nuevas restauraciones dan un nuevo aire a elementos arquitectónicos tradicionales
La rigidez es un síntoma de decadencia. El centro histórico de Xàbia empieza a sacudirse las ortodoxias. Los elementos arquitectónicos de gran valor (góticos o el estilo ecléctico de la burguesía de la pasa) hay que mantenerlos. Están protegidos. Pero también se puede dar un nuevo aire a la tradición constructiva. Las nuevas restauraciones demuestran que la gramática de la piedra tosca en Xàbia está viva, que se puede innovar (sin pasarse). El centro histórico resurge. El brío se lo da el turismo. Es complicado recuperar el tejido comercial. La transformación de este casco antiguo, de traza gótica y laberínticas callejuelas, llega de la mano de la restauración (los locales de las tiendas los van ocupando nuevos bares y restaurantes) y del alquiler turístico y los hoteles.
La restauración de la Casa dels Bolufer, una gran casa señorial del siglo XIX, está a la vista de todos. Cada avance se escruta con muchísimo interés. Los vecinos ven aciertos. Enjalbegar la fachada, recuperar el tono dorado de la tosca, restituir aleros y remates (acróteras) ha significado devolver el esplendor perdido a una casa que llevaba cerrada desde 1939 y que estaba muy deteriorada. Pero hay que fijarse también en otros detalles. La fachada está en la Plaça de l'Església. La parte posterior da a la calle Santa Clara. Y aquí, hay dos arcos, un de ellos ciego, muy notables. Se han restaurado con
- Un conductor de 24 años fallece al bajarse de su coche en la AP-7 en Dénia y atropellarlo otro automóvil
- Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
- Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
- Encuentran a la joven de 34 años desaparecida en Benissa
- Vox investiga a su portavoz en Xàbia por acosar sexualmente a una empleada
- Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
- El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
- Picaresca en la vivienda: 'sisa' 189.500 euros de la venta de una casa en Dénia