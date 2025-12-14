Un nuevo aire para los arcos de Xàbia

La rigidez y el purismo extremo son un síntoma de decadencia. El centro histórico de Xàbia empieza a sacudirse las ortodoxias. Los elementos arquitectónicos de gran valor (góticos o del estilo ecléctico de la burguesía de la pasa) hay que mantenerlos. Están protegidos. Pero también se puede dar un nuevo aire a la tradición constructiva. Las nuevas restauraciones demuestran que la gramática de la piedra tosca en Xàbia está viva, que se puede innovar (sin pasarse). El centro histórico resurge. El brío se lo da el turismo. Es complicado recuperar el tejido comercial. La transformación de este casco antiguo, de traza gótica y laberínticas callejuelas, llega de la mano de la hostelería (los locales de las tiendas los van ocupando nuevos bares y restaurantes) y del alquiler turístico y los hoteles.

Arco con la albanega recta y cuya restauración ha seguido las pautas habituales / A. P. F.

La restauración de la Casa dels Bolufer, una gran casa señorial del siglo XIX, está a la vista de todos. Cada avance se escruta con muchísimo interés. Los vecinos ven aciertos. Enjalbegar la fachada, recuperar el tono dorado de la tosca, restituir aleros y remates (acróteras) ha significado devolver el esplendor perdido a una casa que llevaba cerrada desde 1939 y que estaba muy deteriorada. Pero hay que fijarse también en otros detalles. La fachada está en la Plaça de l’Església. La parte posterior da a la calle Santa Clara. Y aquí hay dos arcos, uno de ellos ciego, muy notables. Se han restaurado con mucha imaginación. Uno de ellos muestra las posibilidades de la albanega (el encuadre del arco). Su dibujo de geometrías rotas es muy original. Acentúa la importancia de la clave, la pieza central del arco. El aire acastillado de las jambas remite a ese pasado de murallas y de iglesia, la gótica de Sant Bertomeu, que en sus orígenes fue más fortaleza que templo.

La casa, por el tejado: el resurgir a vista de pájaro del centro histórico de Xàbia (imágenes) / A. P. F.

La puerta de atrás gana muchísimo interés. Las restauraciones van más allá de las fachadas.

Contraste: restauración al uso y otra más rompedora

El otro arco, ciego y también adintelado, es de líneas rectas. Su rehabilitación se atiene más a lo que se ha hecho siempre. Al estar situados estos dos arcos en la misma pared se aprecia claramente el efecto de una restauración al uso y de otra más rompedora.

El interés por las obras en esta gran casona, que se reabrirá como hotel, es enorme. Igual que de las grandes y antiguas obras de la literatura se hacen adaptaciones a un lenguaje actual, la gramática de la tosca se abre a nuevas lecturas.