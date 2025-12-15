Aitana, diez meses y la socia 200, las efemérides de Al-Azraq y Jaume I y la "campanada" en Utrera: la Muixeranga de la Marina Alta crece y crece

Aitana es de Pedreguer y tiene 10 meses. Aitana es la socia número 200 de la Muixeranga de la Marina Alta. Esta entidad crece y crece. Es tradición y cultura de altura, de muchísimo vuelo. Raquel Jurado, la "mestra", anuncia que 2026 será otro año histórico. Y tanto. Un año de "castells" formidables. La Muixeranga de la Marina Alta llegará a "6 alçades", que es el cielo del mundo "muixeranguer". Pero Raquel también deja claro que la seguridad es lo primero. El grupo de técnica incorpora las últimas medidas de prevención. La experiencia positiva de Els Castellers de Vilafranca les sirve de ejemplo. Estas torres humanas tienen unas raíces poderosas.

Y la cosa va, efectivamente, de raíces, de "Arrels Verdes", que es el título del documental dirigido por Saül Ortolà que repasa el periplo de la muixeranga por las montañas y el interior de la Marina Alta. Interior de verdad, las honduras de la comarca: el "castell" humano se cuela en la Cova del Rull de la Vall d'Ebo. Las figuras subrayan la belleza del paisaje. Se alzan también en los viñedos (la singularísima viticultura de la comarca), junto a la "olivera milenària" de Jesús Pobre, dentro del riurau de la finca de Pepe Mendoza (Llíber), en los bancales de Tossut (Pedreguer)...

Aitana, de diez meses, es la socia número 200 de la Muixeranga de la Marina Alta / Vicente Bolufer

Esta entidad celebró el sábado su gala anual. Vicent Pastor, su presidente, y Raquel Jurado anunciaron las grandes citas del próximo año. La Muixeranga de la Marina Alta "no para en torreta". Acudirá a la Trobada de Muixerangues de les Festes de la Magdalena (Castelló). Estará en la conmemoración en Pego del 750 aniversario de la muerte de Al-Azraq. Just Sellés subrayó que el visir musulmán es "un referente histórico y cultural". La Muixeranga también participará en los actos en el Monestir de Poblet (Tarragona) de los 750 años de la muerte de Jaume I. Y dará la "campanada" en Utrera (Sevilla). Allí se unirán tres manifestaciones culturales que están declaradas Patrimonio de la Humanidad: el toque manual de campanas (los campaneros de Utrera dan vertiginoso vuelo a los bronces), el flamenco y la muixeranga.

La actuación de danza terminó con un "castell" / Vicente Bolufer

Gran "trobada" en Dénia

Además, esta entidad organizará en octubre una gran "diada" de muixerangues en Dénia. El encuentro se llamará "Diana". Las figuras se alzarán al cielo en el puerto. Los "castells" se recortarán sobre ese fondo urbano en el que sobresale el majestuoso castillo dianense.

Raquel Jurado y Alfons Seelan / Vicente Bolufer

La Muixeranga de la Marina Alta crece y crece. Tiene socios de toda la comarca. Y ya son 200. A la gala, que tuvo lugar en Los Arcos de Pedreguer, asistieron los alcaldes de Pedreguer, Ondara, Llíber, El Verger, El Ràfol d'Almúnia y Castell de Castells y concejales de Dénia y Gata.

Esta tradición es coreográfica. Carla, Kamyla, Vicenta y Sefa ofrecieron una emocionante actuación de danza (con la música de "El cant dels ocells", interpretada por Sílvia Pérez Cruz). Raquel cantó, acompañada a la guitarra por Alfons Seelan, "Abril del 74", de Lluís Llach, y "Alenar", de Maria del Mar Bonet.