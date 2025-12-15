Aitana, diez meses y la socia 200, las efemérides de Al-Azraq y Jaume I y la "campanada" en Utrera: la Muixeranga de la Marina Alta crece y crece
La entidad ya toca con los dedos las figuras de "6 alçades" y organizará una gran "diada" de muixerangues en Dénia para el próximo mes de octubre
El documental "Arrels Verdes" lleva los "castells" humanos a las montañas de la Marina, a los viñedos, a la "olivera milenària" e incluso al interior de la Cova del Rull de la Vall d'Ebo
Aitana es de Pedreguer y tiene 10 meses. Aitana es la socia número 200 de la Muixeranga de la Marina Alta. Esta entidad crece y crece. Es tradición y cultura de altura, de muchísimo vuelo. Raquel Jurado, la "mestra", anuncia que 2026 será otro año histórico. Y tanto. Un año de "castells" formidables. La Muixeranga de la Marina Alta llegará a "6 alçades", que es el cielo del mundo "muixeranguer". Pero Raquel también deja claro que la seguridad es lo primero. El grupo de técnica incorpora las últimas medidas de prevención. La experiencia positiva de Els Castellers de Vilafranca les sirve de ejemplo. Estas torres humanas tienen unas raíces poderosas.
Y la cosa va, efectivamente, de raíces, de "Arrels Verdes", que es el título del documental dirigido por Saül Ortolà que repasa el periplo de la muixeranga por las montañas y el interior de la Marina Alta. Interior de verdad, las honduras de la comarca: el "castell" humano se cuela en la Cova del Rull de la Vall d'Ebo. Las figuras subrayan la belleza del paisaje. Se alzan también en los viñedos (la singularísima viticultura de la comarca), junto a la "olivera milenària" de Jesús Pobre, dentro del riurau de la finca de Pepe Mendoza (Llíber), en los bancales de Tossut (Pedreguer)...
Esta entidad celebró el sábado su gala anual. Vicent Pastor, su presidente, y Raquel Jurado anunciaron las grandes citas del próximo año. La Muixeranga de la Marina Alta "no para en torreta". Acudirá a la Trobada de Muixerangues de les Festes de la Magdalena (Castelló). Estará en la conmemoración en Pego del 750 aniversario de la muerte de Al-Azraq. Just Sellés subrayó que el visir musulmán es "un referente histórico y cultural". La Muixeranga también participará en los actos en el Monestir de Poblet (Tarragona) de los 750 años de la muerte de Jaume I. Y dará la "campanada" en Utrera (Sevilla). Allí se unirán tres manifestaciones culturales que están declaradas Patrimonio de la Humanidad: el toque manual de campanas (los campaneros de Utrera dan vertiginoso vuelo a los bronces), el flamenco y la muixeranga.
Gran "trobada" en Dénia
Además, esta entidad organizará en octubre una gran "diada" de muixerangues en Dénia. El encuentro se llamará "Diana". Las figuras se alzarán al cielo en el puerto. Los "castells" se recortarán sobre ese fondo urbano en el que sobresale el majestuoso castillo dianense.
La Muixeranga de la Marina Alta crece y crece. Tiene socios de toda la comarca. Y ya son 200. A la gala, que tuvo lugar en Los Arcos de Pedreguer, asistieron los alcaldes de Pedreguer, Ondara, Llíber, El Verger, El Ràfol d'Almúnia y Castell de Castells y concejales de Dénia y Gata.
Esta tradición es coreográfica. Carla, Kamyla, Vicenta y Sefa ofrecieron una emocionante actuación de danza (con la música de "El cant dels ocells", interpretada por Sílvia Pérez Cruz). Raquel cantó, acompañada a la guitarra por Alfons Seelan, "Abril del 74", de Lluís Llach, y "Alenar", de Maria del Mar Bonet.
- Un conductor de 24 años fallece al bajarse de su coche en la AP-7 en Dénia y atropellarlo otro automóvil
- Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
- Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
- Encuentran a la joven de 34 años desaparecida en Benissa
- Vox investiga a su portavoz en Xàbia por acosar sexualmente a una empleada
- Carreteras cortadas y primeras inundaciones en Dénia
- Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
- El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro