Los alumnos de Calp se plantan ante los operarios que han ido a llevarse los barracones: "Los necesitamos"

Se han desgañitado. La protesta ha sido ruidosa. Los alumnos han intentado evitar que los trabajadores que han acudido esta mañana a desmontar las aulas prefabricadas se las llevaran. Son diez barracones que mitigan la masificación del instituto. Pero estos trabajadores son unos mandados. Se han topado con la protesta. Han insistido en que ellos están obligados a hacer lo que les ha ordenado la conselleria de Educación. Han colocado las vallas mientras los estudiantes del IES Ifach de Calp gritaban "las necesitamos" (las prefabricadas). Los operarios han decidido irse a almorzar. Así bajaban los decibelios. Al volver, con los alumnos ya en sus clases, han empezado a desmontar las prefabricadas. Antes, los profesores las han vaciado. Han sacado pupitres y mobiliario educativo.

La protesta era contra la conselleria de Educación. La ha secundado el diputado de Compromís, Gerard Fullana, quien ha advertido de que en este instituto no hay conserje y faltan profesores. Ha recalcado que dejar al centro sin estas prefabricadas a mitad del curso agrava la masificación.

Alfons Padilla

Caos a mitad de curso

Mientras, Joan Serra, el presidente del Sindicat d'Estudiants del IES Ifach, ha recordado que este instituto se construyó para 500 alumnos y ahora mismo cuenta con más de mil. El nuevo instituto, el de les Salines, este año en un centro provisional de prefabricadas, no ha terminado de solucionar la masificación. Hasta que no se termine el segundo IES definitivo, cuyas obra están en marcha, hay que aprovechar al máximo todos los espacios educativos disponibles. Las diez prefabricadas del Ifach son, aseguran los alumnos, los profesores y también la asociación de madres y padres, imprescindibles. Joan Serra ha asegurado que quedarse sin estas aulas supone saturar el centro y perder calidad educativa.

El presidente del Sindicat d'Estudiants ha señalado, tras vallar los operarios dos prefabricadas y marcharse a almorzar, que tenían la esperanza de que, al final, se rectificara y les dejaran al menos los otros ocho barracones. Pero no son los planes de la empresa. La conselleria la ha contratado para llevarse las aulas. Estos operarios son unos mandados. El interlocutor ante el que los alumnos sí se podían haber plantado de todas todas, la conselleria de Educación, no estaba en Calp.

Ahora, bien avanzado el curso y a nada de las vacaciones de Navidad, este instituto tendrá que volver a planificar clases y horarios. Es un trastorno importante. Los alumnos pedían que las prefabricadas se mantuvieran hasta junio, hasta final de curso. Han llegado hasta donde han podido. Hoy han protagonizado una protesta pacífica y han hecho todo lo que ha estado en sus manos para convencer a los trabajadores de que no se llevaran los barracones. Pero la conselleria había tomado una decisión y la ha llevado a cabo con el mando a distancia, sin acudir al instituto a escuchar los argumentos de los alumnos.