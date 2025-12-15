Calp adjudica por 1,5 millones las obras de su vanguardista Museu de la Festa

La fiesta, elevada al cubo. Sí, el edificio, calificado de hito arquitectónico, tiene aspecto de cubo. Pero hay mucha arquitectura bajo la epidermis de este proyecto. De entrada, estará envuelto por una segunda piel de celosía cerámica.

El Ayuntamiento de Calp ha adjudicado las obras de construcción del Museu de la Festa, un proyecto que recupera un espacio cultural que cerró sus puertas hace 15 años por problemas estructurales de la antigua sede, situada en la calle Llibertat así como por dificultades económicas municipales.

El nuevo museo se construirá en la casa Poquet Beltrán, ubicada junto a la plaza de España. El nuevo museo innova en todos los sentidos: el edificio es de vanguardia y las soluciones expositivas son modernas e interactivas. El Museu de la Festa acrecentará todavía más el interés de visitar el centro histórico.

La casa Poquet Beltrán se demolerá para construir el Museu de la Festa / Levante-EMV

El proyecto se ha adjudicado a la empresa Proyecon Galicia, S.A., por 1.531.720,85 euros. De esta cantidad, 401.722 euros son de fondos europeos Next Generation. La iniciativa, de hecho, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Calp, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos europeos Next Generation EU con el apoyo de la Conselleria de Turismo de la Comunidad Valenciana - Turisme Comunitat Valenciana - y la Secretaría de Estado de Turismo.

Este museo constará de unos 400 metros cuadrados distribuidos en planta baja y dos pisos y que han sido diseñados para integrarse respetuosamente con el entorno histórico en el que se ubica el centro aportando al mismo tiempo un destacado carácter contemporáneo.

Un recorrido por todas las fiestas de Calp

El recorrido por el museo está diseñado para comenzar en la segunda planta, de 87 m², que albergará las exposiciones dedicadas a la Semana Santa, las festividades del Carme, la Merced, las fiestas patronales y los festejos taurinos, además de contar con un área multiusos para eventos y exposiciones temporales con capacidad para unas 25 ó 30 personas.

En la primera planta, con una superficie de 170 m², se ubicará el espacio dedicado a los Moros y Cristianos, donde se expondrán los trajes de los cargos festeros, banderines y una exposición especial de los ajuares típicos festivos en un ambiente más recogido e íntimo.

Finalmente, la planta baja, de 160 m², alojará servicios técnicos, aseos, recepción, ascensor y escaleras. Destaca especialmente en este nivel la innovadora sala multimedia, diseñada para proyectar audiovisuales sobre las tradiciones de Calp en paredes y techo, siendo visible incluso desde el exterior.