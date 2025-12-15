Dénia rompe la dependencia del coche y da impulso al autobús: circularán siete buses ecológicos y accesibles

El paso hacia una ciudad más amable y más libre de coches va más allá de la peatonalización. Es clave el transporte público. Dénia se pone las pilas. Y lo de pilas es literal: el nuevo servicio de transporte público tendrá siete autobuses ecológicos y accesibles.

El pleno ha aprobado hoy por mayoría (votos a favor de PSPV y Compromís -el gobierno local- y también del PP, y abstenciones de Gent de Dénia y Vox) la concesión del servicio de transporte urbano a la empresa BusDénia. El contrato es por diez años. Sube a 13 millones de euros. Eso sí, el concejal de Servicios Económicos, Paco Roselló, ha destacado que el desembolso se ha reducido en un 15 % respecto al presupuesto inicial.

El nuevo servicio se pondrá en marcha a principio de verano. Lo ha anunciado el alcalde, Vicent Grimalt, que ha concretado que la concesionaria dispone de un año para ir aplicando las mejoras que ha ofertado.

Fue en 2020 cuando el gobierno local empezó a trabajar en esta nueva concesión. El servicio de transporte público ha chocado con mil obstáculos. Adaptarlo a los parámetros exigidos por el Ministerio para dar la licencia ha sido complicado.

El concejal de Seguridad, Javier Scotto, ha subrayado que el servicio es municipal y "será el ayuntamiento el responsable de su gestión, control y supervisión".

El nuevo servicio incluye cinco líneas que conectan el casco urbano con el diseminado, la del hospital de Dénia, la de Costa de la Calma, la de les Marines, la de les Rotes y la de la Pedrera. Esta última también funcionará como línea circular por el anillo perimetral del núcleo urbano durante algunas horas del día.

La concesionaria BusDénia adquirirá una flota de siete buses, todos ellos ecológicos. Los tres autobuses convencionales serán híbridos con etiqueta ECO. También circularán por Dénia tres microbuses híbridos con etiqueta ECO y un microbús eléctrico. Todos serán accesibles. Estarán dotados de una rampa manual y eléctrica. Contarán con plazas para personas con movilidad reducida.

Para fomentar el transporte público es esencial que los vecinos y vecinas sepan a qué hora pasa el autobús. El contrato incluye un plan de comunicación e información que garantiza que todos los datos lleguen de forma clara y actualizada. La información se ofrecerá en valenciano, castellano e inglés y estará adaptada a personas con diversidad cognitiva y visual.

Uno de los objetivos es que en los dos primeros años se incremente en un 15 % el uso del transporte público. La empresa aspira a que la satisfacción por el servicio se sitúe en ese lapso de dos años en un 8 sobre 10. También quiere que aumente el uso del autobús entre las personas mayores.

Los billetes se podrán comprar en el autobús (el conductor los venderá), en línea (web, app y redes sociales) y en máquinas expendedoras y de recarga. Estas máquinas estarán en lugares estratégicos.

¿Cuándo llegará? Información clave para el uso social del bus

Los autobuses dispondrán de wifi y usb. Estarán geolocalizados. Los usuarios sabrán a través de la app dónde están los autobuses y cuánto tardarán en llegar a la parada.

Javier Scotto ha apuntado que las tarifas todavía no están definidas. La concesionaria ha presentado un modelo de tarificación estándar de la Generalitat Valenciana. Se estudiará y se mejorará para hacer que el servicio tenga un gran uso y un fuerte "componente social".

El vicealcalde, Rafa Carrió, ha subrayado el "gran paso" que supone poner en marcha este nuevo servicio. Ha dicho que se une a otras medidas del Plan de Movilidad Sostenible de Dénia, como los aparcamientos disuasorios, la ampliación del servicio de taxi o el hecho de promover los desplazamientos a pie y en bicicleta. Ha subrayado que el nuevo modelo de transporte urbano en autobús significa "un cambio drástico" en reducir la emisión de gases y el uso del coche. Ha apuntado que es fundamental llevar a cabo campañas para promover el uso del transporte público.