Otro paso hacia la privatización de un tramo de playa en Dénia: salen a la luz los proyectos del "beach club"

Los plazos se cumplen con religiosidad administrativa. El procedimiento lleva a la privatización de un tramo de la playa del Raset de Dénia, el conocido como Tamarindos, el recodo entre la playa y el puerto. Y avanza con rigurosa puntualidad. Mañana se abren los sobres número dos, los de los proyectos básicos del edificio (un "beach club") que se construirá en un espacio de primera línea ahora libre de construcción.

El pasado 19 de noviembre se abrieron los sobres número uno, los de la documentación administrativas de los aspirantes a construir y explotar el "beach club". Hay tres empresas en liza: dos con sede en Dénia, Norvan Port, S. L., que se dedica a la hostelería, y Puerto Natura, S. A., que está vinculada Baleària, y Alaia Busines, S. L., que es la organizadora del festival Medusa de Cullera.

La conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Puertos ha hecho caso omiso a la petición del Ayuntamiento de Dénia de paralizar este procedimiento para la concesión de 6.000 metros cuadrados de primerísima línea marítima. Esos terrenos están en el dominio portuario. No obstante, el consistorio ha pedido un informe a la dirección general de Costas (Ministerio para la Transición Ecológica) para saber si estas obras tienen impacto en el dominio público marítimo terrestre, es decir, en la playa.

El segundo "trámite", el del sobre dos, el que contiene los proyectos básicos (el edificio puede llegar a una altura de cornisa de 9,5 metros), llega un mes después de iniciarse la apertura de las plicas. Se realizará a las 12 horas en la Ciudad Administrativa Nou d'Octubre, en València, y en la sede de la dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos. Las empresas también subsanarán los defectos detectados en el primer sobre.

Transición entre el puerto y las playas

Ahora se desvelarán las "soluciones" arquitectónicas que propone cada uno de las empresas para la instalación de hostelería, el "beach club", que va a alterar el perfil litoral urbano de Dénia. Esta zona de Tamarindos marca la transición entre el puerto y la ciudad y el inicio de las playas del litoral norte dianense.

Mientras tanto, sigue adelante la campaña ciudadana de recogida de firmas contra la privatización de este tramo de playa (hay dunas y han arraigado los tarajes o tamarix africana), aunque la orilla es de piedras de escollera. Sobrecargar el litoral dianense con más construcción genera mucha oposición en la ciudad. Temporales tan destructivos como el de Gloria de 2020 han demostrado que no es buena idea levantar más edificios en primerísima línea. El gobierno local (PSPV y Compromís) está a la espera del informe de Costas y ha anunciado que presentará batalla legal para evitar que se privatice este espacio litoral.