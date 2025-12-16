Benissa desplegará 133 "contenedores inteligentes": cuantifican la basura que genera cada vivienda

La basura es el gran reto. Los municipios buscan estrategias para cumplir eso que pide Europa, que pague más quien más contamina. El objetivo (todavía lejano) es que las viviendas paguen por generación, es decir, que se rasque el bolsillo quien más basura produce. También hay que avanzar en bonificar a quienes separan escrupulosamente los residuos. La barra libre (el mismo recibo para todos) no tiene encaje en un mundo en el que hay que reciclar sin fin y superar lo de meter la basura bajo la alfombra (el vertedero).

Benissa lo tiene claro. El alcalde, Arturo Poquet, ha anunciado hoy que van a desplegar 133 "contenedores inteligentes" por todo el término municipal. El presupuesto municipal que el gobierno local del PP aprobará el próximo 23 de diciembre incluye una partida de 250.000 euros para adquirir estos depósitos. Los vecinos deberán ir acostumbrándose a la nueva mecánica. Los contenedores se abrirán con una tarjeta y contarán con sensores para radiografiar los hábitos domésticos de la basura. Se sabrá la cantidad que genera cada vivienda. Estos 133 contenedores serán de residuos orgánicos y de fracción resto.

Otra mejora en el servicio de basura y limpieza viaria, que presta la empresa municipal Benissa Impuls, es la compra de una nueva barredera.

El presupuesto municipal, presentado hoy por el alcalde y todos los concejales del gobierno local, sube a 22 millones de euros. El capítulo más elevado es el de personal (ocurre lo mismo en todos los ayuntamientos). Alcanza los 8,3 millones. Se incrementa en un 0,9 %. El ayuntamiento incorpora la carrera profesional y esto significará mejoras salariales para los trabajadores municipales.

El concejal de Hacienda, Vicent Ferrer, ha destacado también que en ese capítulo de personal está el gasto de cubrir ya prácticamente al 100 % el contrato programa de servicios sociales. También se reforzará la plantilla de la Policía Local.

El alcalde, en el centro, y los concejales del equipo de gobierno / A. P. F.

El presupuesto destina 200.000 euros a los "bonos comercio". La Diputación de Alicante ya no los financia. Los ayuntamientos no quieren perder estas campañas que dan oxígeno al comercio local. Dénia, Xàbia y Calp han financiado íntegramente sus bonos. Benissa también lo hará. Los vecinos y vecinas salen ganando. Compran el bono y luego hacen compras por el doble de lo que han pagado (un bono de 50 euros permite compras de 100 euros). El impacto en el comercio local es de 400.000 euros. "Un pueblo sin comercio es un pueblo sin vida, un pueblo dormitorio", ha advertido el concejal de Comercio, Roberto Box.

Las inversiones previstas suben a 1,2 millones. La más importante es la de la redacción del proyecto y la construcción del centro de día para personas mayores. Tendrá cien plazas. El alcalde ha explicado que cuentan con una subvención de un millón de euros de la Diputación de Alicante y con una ayuda de la Generalitat que todavía está por determinar. Ha asegurado que la gestión será pública.

El próximo año Benissa pondrá climatización en el gran espacio cultural del Taller d'Ivars. La inversión sube a 180.000 euros. No hay calefacción ni aire acondicionado. Los asistentes a los numerosos actos culturales y a las exposiciones sudan la gota gorda en verano y se pelan de frío en invierno.

El nuevo ayuntamiento, en enero

El alcalde también ha anunciado hoy que la inauguración del nuevo ayuntamiento, situado en el restaurado edificio de les Escoles Graduades, está al caer. La empresa que está reurbanizando la plaza se ha retrasado dos meses. El ayuntamiento le ha impuesto penalidades. Esas obras debían terminarse el 18 de noviembre. El edificio del ayuntamiento ya hace meses que está terminado. Las instalaciones son modernas y luminosas. Los plenos se dejarán de hacer, por fin, en la sala de les Cases del Batlle. El público está arriba y los concejales, "hundidos", en contrapicado. Así las cosas, Benissa estrenará ayuntamiento en enero.