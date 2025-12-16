Calp vuelve a los combustibles fósiles y aparca el coche eléctrico: alquila por 66.255 euros cuatro furgonetas de alta gama

El Ayuntamiento de Calp vuelve a los combustibles fósiles. ¿Movilidad antediluviana? No, tampoco es eso. La alcaldesa, Ana Sala, renegó de los coches eléctricos al prenderse fuego uno municipal en pleno centro urbano (la avenida Gabriel Miró y frente al ayuntamiento). El aparatoso incendio causó gran alarma. El coche se convirtió en una bola de fuego. La alcaldesa anunció que cancelaría el renting de los vehículos eléctricos. No los quería ni en pintura. Y ahora el consistorio vuelve a lo de siempre, a los motores de combustión.

¿Marcha atrás en las políticas verdes? El contrato de alquiler es por 21 meses. El ayuntamiento no se ata al petróleo por mucho tiempo. Además, las cuatro nuevas furgonetas municipales son de alta gama, de la marca de la estrella. No son, ni mucho menos, "fregonetas" de esas que van lanzando pedorretas de humo negrísimo.

Calp se desenchufa

El ayuntamiento desembolsará 62.255 euros por el alquiler de 21 meses de tres furgonetas Mercedes Benz Citan y un furgón Mercedes Benz Sprinter. El arrendamiento se prolongará desde el pasado 1 de diciembre hasta el 31 de agosto de 2027. La flota municipal se va a la alta gama. Estas furgonetas tienen mucho porte. El ayuntamiento vuelve a lo clásico, al diésel y la gasolina. Se desenchufa del vehículo eléctrico.