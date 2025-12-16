El chaparrón obliga a cerrar tres viales en Dénia

Los nombres de los viales que se inundan con cuatro gotas en Dénia lo dicen todo. "Camí fondo". Pues está claro: una hondonada. Es uno de los que la Policía Local ha cerrado este mediodía al estar anegado de agua. También ha cerrado los caminos de la Bota y del Llavador. Lo mismo de lo mismo. Nombres que aluden al agua. Se inundan con un chaparrón.

Y lo que ha llovido durante el día de hoy en la Marina Alta tiene la dimensión del chaparrón. El día es gris. Hay ratos de sirimiri y ratos de lluvia más intensa. En Dénia, el pico de lluvias lo marca hasta ahora la Xara, con 27,4 litros/metros cuadrados (datos de Avamet). No es nada del otro jueves.

Los errores en la planificación urbana de Dénia salen a la luz cuando el cielo está negro y llueve. El agua se acumula en estas hondonadas.