El chaparrón obliga a cerrar tres viales en Dénia

Las lluvias, con un pico de 27,4 litros/m2 en la Xara, no son nada del otro jueves, pero la ciudad tiene tramos en hondonadas que se inundan con cuatro gotas

Imagen de archivo de la avenida Miguel Hernández de Dénia, otra zona urbana donde se acumula mucha agua

Imagen de archivo de la avenida Miguel Hernández de Dénia, otra zona urbana donde se acumula mucha agua / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Los nombres de los viales que se inundan con cuatro gotas en Dénia lo dicen todo. "Camí fondo". Pues está claro: una hondonada. Es uno de los que la Policía Local ha cerrado este mediodía al estar anegado de agua. También ha cerrado los caminos de la Bota y del Llavador. Lo mismo de lo mismo. Nombres que aluden al agua. Se inundan con un chaparrón.

Y lo que ha llovido durante el día de hoy en la Marina Alta tiene la dimensión del chaparrón. El día es gris. Hay ratos de sirimiri y ratos de lluvia más intensa. En Dénia, el pico de lluvias lo marca hasta ahora la Xara, con 27,4 litros/metros cuadrados (datos de Avamet). No es nada del otro jueves.

Los errores en la planificación urbana de Dénia salen a la luz cuando el cielo está negro y llueve. El agua se acumula en estas hondonadas.

