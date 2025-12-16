El chaparrón obliga a cerrar tres viales en Dénia
Las lluvias, con un pico de 27,4 litros/m2 en la Xara, no son nada del otro jueves, pero la ciudad tiene tramos en hondonadas que se inundan con cuatro gotas
Los nombres de los viales que se inundan con cuatro gotas en Dénia lo dicen todo. "Camí fondo". Pues está claro: una hondonada. Es uno de los que la Policía Local ha cerrado este mediodía al estar anegado de agua. También ha cerrado los caminos de la Bota y del Llavador. Lo mismo de lo mismo. Nombres que aluden al agua. Se inundan con un chaparrón.
Y lo que ha llovido durante el día de hoy en la Marina Alta tiene la dimensión del chaparrón. El día es gris. Hay ratos de sirimiri y ratos de lluvia más intensa. En Dénia, el pico de lluvias lo marca hasta ahora la Xara, con 27,4 litros/metros cuadrados (datos de Avamet). No es nada del otro jueves.
Los errores en la planificación urbana de Dénia salen a la luz cuando el cielo está negro y llueve. El agua se acumula en estas hondonadas.
- Carreteras cortadas y primeras inundaciones en Dénia
- Un conductor de 24 años fallece al bajarse de su coche en la AP-7 en Dénia y atropellarlo otro automóvil
- Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
- Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
- Encuentran a la joven de 34 años desaparecida en Benissa
- Vox investiga a su portavoz en Xàbia por acosar sexualmente a una empleada
- Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
- El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro