Crystal Fighters, La La Love You, Pignoise, Marlena... y también Taburete: Mar de Jávea es más (infinitamente más) que cayetanismo

Cartelazo. Taburete, la banda madrileña liderada por Willy Bárcenas y Antón Carreño, es uno de los cabezas de cartel y traen nuevo disco, "El perro que fuma". Ellos siempre han dicho que son más que cayetanismo (pijismo capitalino). Xàbia es la tierra santa (santa y pecaminosa) de los cayetanos. Bueno, Xàbia, no, sino "Jávea", con una "j" muy gutural. Y "Mar de Jávea", el festival que los próximos 3 y 4 de abril cumplirá su tercera edición, va sacudiéndose etiquetas. El día que sus organizadores se decidan a cambiarle un poco el nombre y ponerle "La Mar de Xàbia" y venga Carolina Durante y cante "Cayetano" ya será el exorcismo total. El cayetanismo, superado.

Pero Taburete es una pata. Hay más, mucho más. El festival, el primero de la temporada festivalera de primavera y verano en la España bailonga, trae a su primera banda internacional, los londinenses Crystal Fighters, quienes también le dan a la txalaparta (uno de los músicos tiene ascendencia vasca). Mar de Jávea ampliará, sin duda, su público.

Y también actuarán La La Love You, Pignoise, Leire Martínez (ex vocalista de la Oreja de Van Gogh), Marlena, Iñigo Quintero, Hey Kid, David Otero, Mafalda Cardenal, Efecto Mariposa, Hermanos Martínez, Moni Montes y Fuzzz y DJ Nano.

Hay mucho pop, oleaje melódico, pero el festival ya se atreve con mares más turbulentos. "Hemos trabajado para combinar talento emergente, grandes nombres nacionales y un headliner internacional que eleva la propuesta a un nuevo nivel", ha afirmado José Luis Iravedra, CEO de Disparate Entertainment, promotor del festival.

Los organizadores han presentado hoy Mar de Jávea en el ayuntamiento junto a la alcaldesa, Rosa Cardona, y la concejala de Cultura, Mavi Pérez. En las dos primeras ediciones, los comerciantes de la playa del Arenal (el festival tiene lugar en el recinto de la Fontana, en este núcleo urbano) criticaron que se sobresaturaba Xàbia al hacer coincidir un acontecimiento masivo con el apogeo de las vacaciones de Semana Santa. Los organizadores han asegurado hoy que han hablado con los comerciantes y que "no hay ningún problema". Han avanzado que están estudiando vías de colaboración. También han insistido en que el festival no es masivo y que su público es diverso e incluso familiar. Esperan reunir en los dos días a 16.000 asistentes.

Pradera (artificial) para bailar, bailar y bailar

También han asegurado que Mar de Jávea cuenta ya con "un público consolidado". Les encanta el cartel y el ambiente. José Luis Iravedra ha destacado que quieren que el festival sea una "experiencia" genuinamente mediterránea. La "experiencia" también pasa por bailar sobre un suelo mullido. El pasado año el terreno, que es municipal y cede el ayuntamiento, estaba pelín descarnado: pura tierra (la tierra y una nubecita de polvo también tienen su toque festivalero). Esta edición todo el recinto estará enmoquetado con césped artificial. Pradera libre para bailar, bailar y bailar.

Ha revelado que el coste de traer a los artistas y bandas y de montar todo el tinglado es de un millón de euros. Pero ha asegurado que el retorno económico en Xàbia llega a los 6 millones.

Decibelios y el grito en el cielo

El pasado año los vecinos (este terreno está rodeado de urbanizaciones de apartamentos) pusieron el grito en el cielo por los decibelios. Dos días (y sus noches) de conciertos todavía se llevan bien. Pero estos vecinos advirtieron que también tuvieron que soportar horas y horas de pruebas de sonido y trajín. Quienes tienen aquí la segunda residencia y quieren sosiego ya saben que el 3 y el 4 de abril Xàbia estará de festival.