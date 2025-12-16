Cumpleaños feliz y sabroso: Dénia repartirá 5.000 cocas y soplará las velas de los 10 años de ciudad creativa de la gastronomía

Cocas, tarta de cumpleaños (virtual) y discos de vinilo. Aniversario redondo. A pedir de boca. Dénia cierra (o abre) el círculo de su primera década como ciudad creativa de la gastronomía de la Unesco. Y hará una fiesta a compás: redonda y con buena música. Las cocas, se repartirán 5.000, tienen forma de círculo. El gran pastel con las velas, también. Y el pinchadiscos (DJ) pondrá música. Los vinilos giran y giran. Dénia abre el círculo. Fiesta popular y para todos.

La fiesta del décimo cumpleaños de la declaración de Dénia como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO se hará este sábado 20 de diciembre con una serie de actos pensados para compartir con la ciudadanía y con todas las personas que han trabajado y se han implicado en el proyecto. La celebración conllevará ponerse el delantal y soplar las velas de la tarta. Será una tarta virtual y un soplado simbólico, que no por eso dejará de ser significativo.

Alrededor de una gran mesa, los invitados -es decir, todas las personas que quieran sumarse a la fiesta- podrán compartir ese momento mágico degustando también las 5.000 cocas, elaboradas por hornos y obradores locales, que se servirán en la calle Marqués de Campo. Habrá de tomacat, de cebolla, de guisantes y de anchoa. Sabores de siempre que se identifican con el rico patrimonio y la tradición gastronómica de Dénia y la Marina Alta.

El acto central de la conmemoración del 10.º cumpleaños de Dénia como Ciudad Creativa de la Gastronomía se hará alrededor de las 12 del mediodía en el tramo de la calle Marqués de Campo comprendido entre las calles Diana y Carlos Sentí. Allí se instalarán unas grandes pantallas para hacer el apagado de velas del pastel y se recordarán algunos de los hechos más significativos de los diez años que han transcurrido desde aquel 11 de diciembre de 2015, cuando la UNESCO anunció la aprobación de la candidatura. Se proyectarán también videos de felicitación y sobre otras ciudades creativas de la gastronomía.

En el reparto de cocas participarán algunas de las personas que han formado parte del proyecto Dénia Ciudad Creativa de la Gastronomía, que se colocarán alrededor de los cien metros de mesa puesta para una ocasión tan especial.

Las actividades, sin embargo, empezarán antes y en otro escenario. A las 10.45 horas se hará un acto institucional en la plaza del Consell, donde se entregará un delantal conmemorativo del décimo cumpleaños a las personas implicadas y colaboradoras del proyecto, como por ejemplo cocineros, productores e instituciones públicas y privadas. Será el momento de recordar algunos de los acontecimientos destacados de los diez años de ciudad creativa, el turno de los parlamentos y también de la foto de familia.

Desde allí, la comitiva se desplazará a Marqués de Campo, donde continuará la celebración con el apagado de las velas y la cata de cocas. La jornada estará amenizada con un DJ, haciendo de la gastronomía y la música dos buenos aliados para una fiesta de cumpleaños.

Diez años cultivando ideas, sabores y futuro

Desde su designación en diciembre de 2015, Dénia ha desarrollado una trayectoria muy activa en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, impulsando proyectos clave de innovación, sostenibilidad y cooperación nacional e internacional que han fortalecido la identidad cultural y económica de Dénia y la Marina Alta.

Iniciativas como Menja’t la Marina y la marca Bancalet, con 80 empresas adheridas, han consolidado la apuesta por una alimentación responsable, la formación de jóvenes talentos y emprendedores gastronómicos y el apoyo a los productores agroalimentarios de Dénia y la Marina Alta.

El ámbito de la educación ha sido otro de los ejes de acción, con la creación, en Dénia, de la sede de Gasterra, el Centro de Gastronomía del Mediterráneo, en colaboración con la Universidad de Alicante.

Desde Dénia se ha liderado también la Asociación Nacional de Ciudades Creativas de la UNESCO, estableciendo redes de colaboración cultural y gastronómica con ciudades como Bilbao, València, Granada, Sevilla, Barcelona, Burgos, Valladolid y Terrassa.

Dénia ha participado igualmente en diversos proyectos de colaboración internacional como la iniciativa Youth4Food del programa europeo Erasmus+, centrada en la formación de jóvenes talentos y emprendedores en gastronomía sostenible; o la adhesión al Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán que busca fomentar sistemas alimentarios urbanos más sostenibles e inclusivos.

La proyección internacional de la ciudad se ha mostrado a través de su participación en conferencias anuales y en los lazos establecidos con otras ciudades creativas de todo el mundo para intercambiar experiencias y conocimiento. Además, el festival gastronómico D*na se ha convertido en un evento de referencia en el panorama mediterráneo, atrayendo a chefs de prestigio internacional y consolidando a Dénia como un punto de encuentro culinario global.

En definitiva, una década de trabajo ininterrumpido para la valorización del patrimonio culinario y agroalimentario, demostrando que la designación de Dénia como Ciudad Creativa de la gastronomía por la UNESCO no es solo un título, sino un motor sostenible de cambio.